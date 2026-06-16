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Tabla de goleadores del Mundial 2026: mirá los cuatro artilleros que tiene el torneo y cómo quedó Maxi Araújo tras su conquista

Cuatro artilleros lideran la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras los primeros partidos jugados

16 de junio de 2026 8:10 hs
Festejo de Maxi Araújo

Festejo de Maxi Araújo

Foto Enzo Santos / FocoUy

La tabla de goleadores del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tiene a cuatro líderes con dos conquistas cada uno tras jugarse los primeros 16 partidos y a falta de los debuts de cuatro grupos.

Todos ellos marcaron dos goles en sus respectivos estrenos.

TOPSHOT - US forward #20 Folarin Balogun (c) celebrates with teammates after scoring his team's third goal during the 2026 World Cup Group D football match between USA and Paraguay at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 12, 2026. (Photo by Patric
El festejo de Folarin Balogun y sus compañeros de EEUU

El festejo de Folarin Balogun y sus compañeros de EEUU

Ellos son Ayari de Suecia, Balogun de Estados Unidos, de Havertz de Alemania, y Just de Nueva Zelanda, quien se unió a ese primer puesto este lunes al marcar un doblete ante Irán.

Luego, todos siguen con un tanto, entre los que está el uruguayo Maximiliano Araújo, autor del gol de Uruguay ante Arabia Saudita en el empate 1-1 de este lunes.

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Maximiliano Araujo

Tabla de goleadores:

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Goleadores del Mundial 2026 hasta el momento

2 goles: Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda)

1 gol: Alamri (Arabia Saudita), Araújo (Uruguay), Ashour (Egipto), Brown (Alemania), Comenencia (Curaçao), Diallo (Costa de Marfil), Embolo (Suiza), Gyökeres (Suecia), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Jimenez (México), Kamada (Japón), Krejci (República Checa), Larin (Canadá), Lukic (Bosnia), Mauricio (Paraguay), McGinn (Escocia), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Quiñones (México), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Rezaian (Irán), Saibari (Marruecos), Schlotterbeck (Alemania), Summerville (Países Bajos), Svanberg (Suecia), Undav (Alemania), Van Dijk (Países Bajos), Vinícius Júnior (Brasil)

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