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La tabla de posiciones del grupo H del Mundial 2026 tras el empate de Uruguay y Arabia Saudita y los encuentros que se vienen

Mirá cómo quedó la tabla de posiciones del grupo H del Mundial 2026 y el fixture de los cuatro partidos que quedan

15 de junio de 2026 22:35 hs
Marcelo Bielsa en una pausa de hidratación

Marcelo Bielsa en una pausa de hidratación

Foto: Molly Darlington/Getty Images North America/Getty Images via AFP

La selección uruguayo dejó dos importantes puntos en su debut por el Mundial 2026 al empatar 1-1 con Miami en Arabia Saudita.

Uruguay anotó un gol pero está arriba de Arabia Saudita por Fair Play porque no recibió amarillas y su rival sí recibió una.

Uruguay vuelve jugar el domingo 21 de junio contra Cabo Verde también en el Hard Rock Stadium de Miami. Dicho partido será a la hora 19.00.

La llegada de Luis Suárez en silencio, con Sofía Balbi y sus hijos, al Hard Rock Stadium de Miami para ver el debut de Uruguay en el Mundial 2026

Uruguay tuvo que activar el modo reacción para salvar el debut ante Arabia Saudita y arrancó el Mundial 2026 regalando puntos

Ese mismo día, pero a la hora 13.00 en Atlanta, España se medirá con Arabia Saudita.

El grupo se define el viernes 26 de junio en partidos a disputarse en simultáneo a la hora 21.00.

En Guadalajara se medirán Uruguay y España. Los celestes jamás vencieron a la roja a lo largo de toda la historia.

En Houston chocarán Arabia y Cabo Verde.

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