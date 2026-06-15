La tabla de posiciones del grupo H del Mundial 2026 tras el empate de Uruguay y Arabia Saudita y los encuentros que se vienen

La selección uruguayo dejó dos importantes puntos en su debut por el Mundial 2026 al empatar 1-1 con Miami en Arabia Saudita.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Sin embargo, los celestes lideran el grupo porque a primera hora, España y Cabo Verde habían empatado 0-0 .

Uruguay anotó un gol pero está arriba de Arabia Saudita por Fair Play porque no recibió amarillas y su rival sí recibió una.

Uruguay vuelve jugar el domingo 21 de junio contra Cabo Verde también en el Hard Rock Stadium de Miami. Dicho partido será a la hora 19.00.

Uruguay tuvo que activar el modo reacción para salvar el debut ante Arabia Saudita y arrancó el Mundial 2026 regalando puntos

La llegada de Luis Suárez en silencio, con Sofía Balbi y sus hijos, al Hard Rock Stadium de Miami para ver el debut de Uruguay en el Mundial 2026

Ese mismo día, pero a la hora 13.00 en Atlanta, España se medirá con Arabia Saudita.

El grupo se define el viernes 26 de junio en partidos a disputarse en simultáneo a la hora 21.00.

En Guadalajara se medirán Uruguay y España. Los celestes jamás vencieron a la roja a lo largo de toda la historia.

En Houston chocarán Arabia y Cabo Verde.