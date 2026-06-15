La tabla de posiciones del grupo H del Mundial 2026 tras el empate de Uruguay y Arabia Saudita y los encuentros que se vienen

La selección uruguayo dejó dos importantes puntos en su debut por el Mundial 2026 al empatar 1-1 con Miami en Arabia Saudita.
Sin embargo, los celestes lideran el grupo porque a primera hora, España y Cabo Verde habían empatado 0-0.
Uruguay anotó un gol pero está arriba de Arabia Saudita por Fair Play porque no recibió amarillas y su rival sí recibió una.
Uruguay vuelve jugar el domingo 21 de junio contra Cabo Verde también en el Hard Rock Stadium de Miami. Dicho partido será a la hora 19.00.
Ese mismo día, pero a la hora 13.00 en Atlanta, España se medirá con Arabia Saudita.
El grupo se define el viernes 26 de junio en partidos a disputarse en simultáneo a la hora 21.00.
En Guadalajara se medirán Uruguay y España. Los celestes jamás vencieron a la roja a lo largo de toda la historia.
En Houston chocarán Arabia y Cabo Verde.