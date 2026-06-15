La llegada de Luis Suárez en silencio, con Sofía Balbi y sus hijos, al Hard Rock Stadium de Miami para ver el debut de Uruguay en el Mundial 2026

El Mundial 2026 tiene para Luis Suárez, goleador histórico de la selección uruguaya, sensaciones encontradas, y este lunes lo tuvo en la tribuna del Hard Rock Stadium de Miami como espectador para el debut de los celestes ante Arabia Saudita en el Grupo H.
Hasta último momento Suárez le envió mensajes al entrenador Marcelo Bielsa acerca de su disposición para volver a la convocatoria, después que en 2024 se retiró de la selección, pero el DT argentino no lo consideró.
A raíz de esa situación, el Pistolero se enfrenta a un escenario tan particular como cargado de morbo: la selección juega los dos primeros partidos del Mundial en el estadio en la ciudad en la que vive y en el que disputa los partidos de su equipo Inter Miami.
Previo al partido, Suárez llegó acompañado de su esposa Sofía Balbi y sus hijos.
El Pistolero llegó con la camiseta 9, con el nombre de Darwin Núñez en la espalda.
Sus hijos llevaron las camisetas de Rodrigo Bentancur y Nicolás de la Cruz, en tanto su hija llevó la 9 con el nombre de su padre.
En silencio se ubicó en el estadio y siguió el partido de Uruguay.
Así fue la llegada de Suárez:
Embed - TyC Sports on Instagram: " Así entraba Suárez al Hard Rock Stadium para presenciar el debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial."
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