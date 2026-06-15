Marcelo Bielsa tras el empate de Uruguay ante Arabia Saudita: "Era un partido ganable que no ganamos" y la molestia con una periodista que le preguntó por qué miró para abajo en la foto oficial de FIFA

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, lamentó el empate que la celeste tuvo este lunes en su debut por el Mundial 2026 contra Arabia Saudita en partido jugado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Bielsa fue entrevistado a nivel de campo por María José Paiva apenas finalizado el partido, en nota con la transmisión dueña de los derechos del Mundial para Uruguay.

"Fue un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien. Este partido teníamos que ganarlo" , afirmó el DT, sin titubeos.

"El partido cambió, pero no sé si por los cambios o por otros motivos", dijo en una breve nota de tres preguntas.

Así vivió Marcelo Bielsa el empate entre la selección uruguaya y Arabia Saudita por el Mundial 2026: pausas de hidratación efusivas y un doble nueve que no cuadró

Luego llegó la conferencia de prensa, donde respondió no solo a periodistas uruguayos sino también a dos de Arabia Saudita, uno de España y una pregunta de una periodista de Estados Unidos que lo irritó bastante.

"El partido de hoy me parece que no hayamos ganado, sin desmerecer las cualidades de nuestros rivales, está más ligado con que no conseguimos la versión de la que somos capaces. Me parece que ahí está la diferencia de que no hayamos podido ganar. Hay un camino fácil para decir que merecimos ganar en el segundo tiempo donde erramos 10 goles, pero el partido es todo y si bien en el segundo tiempo erramos 10 goles y en el segundo tiempo cambió la imagen del equipo, en el primero no utilizamos los 45 minutos y estábamos en condiciones de hacer lo mismo que hicimos en el segundo tiempo", manifestó el entrenador.

"Sanabria por izquierda y Canobbio derecha me parecieron cambios para dar una movilidad que el equipo no había tenido. Tampoco digo que directamente es influencia de los ingresantes el cambio de dominio y peligrosidad del equipo, pero percibía eso, un poco más de intercambio de posiciones, asociaciones, sorpresa, cambio de ritmo: todo lo que nos faltó en el primer tiempo", argumentó.

"Analizo al equipo del que soy responsable, me parece que hoy estábamos en condiciones de hacer durante todo el partido lo que hicimos en el segundo tiempo. Haberlo hecho en la mitad del tiempo disponible es una ventaja porque si supuestamente uno impone sus recursos durante el doble de tiempo, es claro que aumentan las posibilidades de que, por ejemplo, la falta de contundencia sea el problema", explicó Bielsa.

Tras una larga pregunta formulada en árabe, Bielsa se limitó a responder: "Me parece que era de algún modo la versión y el análisis del rival coincide con la imagen que yo tenía de sus jugadores".

"No lo vi", le respondió a un periodista español que le preguntó por el empate de España y Cabo Verde, cortándole la pregunta. Cuando la misma se terminó, respondió: "Lo concreto es que para nosotros hoy era un partido ganable que no ganamos, el otro partido empatado no suaviza el hecho de que hoy debíamos ganar y no ganamos".

"En principio no hay jugadores lesionados de los que participaron hoy, los números, habiéndose jugado dos partidos y los dos empatados, no se me ocurre no hacer ninguna evaluación que permita vaticinar qué va a pasar", admitió.

Fue ahí que una periodista de Estados Unidos le preguntó, en inglés, por qué había mirado para abajo al momento de ser fotografiado por FIFA en las fotos oficiales del plantel. Un video del entrenador se viralizó al respecto en las últimas horas.

"No tengo que dar ninguna explicación, me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo, estaba enfrentando a las cámaras y esa fue la foto que obtuvieron de mí. No tengo ninguna respuesta. También debería explicar por qué no miro a los interlocutores, pero no son explicaciones que deba dar", dijo.

"Creo que tiene un limite lo que hay que explicar, si usa lentes por qué, si mira a los ojos para arriba o para abajo, ¿tantas cosas hay que explicar? Hay explicaciones que se buscan a situaciones que no necesitan ser explicadas, no hay nada de malo en usar lentos o en mirar directo o mirar abajo, no es una obligación de actuar como modelo para respetar pretensiones que no tienen ningún fundamento", agregó,