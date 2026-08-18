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El entrenador de Egipto en el Mundial 2026 protagonizó un particular incidente: sus dos esposas se pelearon en un café

Hossam Hassan se descompensó en un café ubicado en la costa norte de Egipto, luego de que sus dos esposas protagonizaran un altercado

18 de agosto de 2026 12:36 hs
Las protestas de Hossam Hassan contra Francois Letexier

Las protestas de Hossam Hassan contra Francois Letexier

Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP

El entrenador de Egipto en el Mundial 2026 Hossam Hassan fue protagonista de un particular incidente en el que participaron sus dos esposas y que se viralizó en redes sociales.

La poligamia es permitida por ley en Egipto, un país de mayoría musulmana donde el islam es la religión oficial del estado.

Si bien es una práctica poco habitual en esta época, los hombres pueden tener hasta un máximo de cuatro esposas. Cuando contra las segundas nupcias debe darle aviso a la primera cónyuge y esta tiene un plazo de un año para solicitar el divorcio, si es que así lo prefiere.

Hassan, entrenador de Egipto, está casado con Howaida Al-Gharbawi y Dan Adam.

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Estas se pelearon en un café de un hotel ubicado en la costa norte de Egipto, una zona a la que suelen asistir personas de clase alta.

El video con la pelea, que primero fue verbal y luego física, se viralizó en redes sociales y según medios locales, Hassan se descompensó al intentar poner freno a la situación.

El entrenador de Egipto tuvo un gran protagonismo en el Mundial 2026 al alzar la voz en defensa de Palestina y al protagonizar un tumultuoso partido en octavos de final contra Argentina donde protestó fallos del polémico arbitraje que tuvo el partido, hizo una denuncia por racismo y luego tuvo un incidente con hinchas argentinos que exhibieron una bandera de Israel.

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