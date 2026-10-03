Justicia condenó a 35 personas por delitos vinculados al narco: allanamientos fueron en Montevideo, Canelones y Colonia

La Justicia condenó a 35 personas por delitos vinculados al narcotráfico y al tráfico interno de armas, luego de allanamientos que se realizaron en Montevideo, Canelones y Colonia, en el marco de la Operación Golfo de la jefatura policial coloniense.
Por el caso fueron condenados 25 hombres y 10 mujeres, con penas que van desde los seis meses a siete años de prisión. La mayoría de estas sentencias superan los dos años.
Concretamente, entre los delitos cometidos está la asistencia al narcotráfico, suministro de sustancia ilícita, tráfico interno de armas y municiones, asociación para delinquir, negociación agravada, hurto y receptación, entre otros.
Detenidos por la Operación Golfo
Foto: Ministerio del Interior
Además, se condenó a un hombre de 51 años como autor penalmente responsable de un delito de suministro de sustancia estupefaciente ilícita y reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos. Esta persona fue sentenciado a siete años de prisión.
También la Justicia le ordenó a una joven de 18 años la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país, entre otras medidas limitativas. Por esta investigación todavía hay tres personas requeridas.
Detenidos por la Operación Golfo
Foto: Ministerio del Interior
De la Operación Golfo participaron más de 100 policías de distintas unidades, se realizaron 32 allanamientos en los departamentos ya citados y requisas en diferentes cárceles.
Además de los condenados, se incautó nueve armas de fuego, una pistola de fogueo, 53 cartuchos y seis vainas, cocaína, marihuana, pasta base, planta de cannabis, 59 teléfonos celulares, dinero en efectivo y cinco vehículos, entre otros objetos.