Justicia condenó a 35 personas por delitos vinculados al narco: allanamientos fueron en Montevideo, Canelones y Colonia

La Justicia condenó a 35 personas por delitos vinculados al narcotráfico y al tráfico interno de armas , luego de allanamientos que se realizaron en Montevideo , Canelones y Colonia , en el marco de la Operación Golfo de la jefatura policial coloniense.

Por el caso fueron condenados 25 hombres y 10 mujeres , con penas que van desde los seis meses a siete años de prisión . La mayoría de estas sentencias superan los dos años .

Concretamente, entre los delitos cometidos está la asistencia al narcotráfico , suministro de sustancia ilícita, tráfico interno de armas y municiones, asociación para delinquir, negociación agravada, hurto y receptación, entre otros.

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Además, se condenó a un hombre de 51 años como autor penalmente responsable de un delito de suministro de sustancia estupefaciente ilícita y reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos. Esta persona fue sentenciado a siete años de prisión .

También la Justicia le ordenó a una joven de 18 años la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país, entre otras medidas limitativas. Por esta investigación todavía hay tres personas requeridas.

Detenidos por la Operación Golfo Foto: Ministerio del Interior

De la Operación Golfo participaron más de 100 policías de distintas unidades, se realizaron 32 allanamientos en los departamentos ya citados y requisas en diferentes cárceles.

Además de los condenados, se incautó nueve armas de fuego, una pistola de fogueo, 53 cartuchos y seis vainas, cocaína, marihuana, pasta base, planta de cannabis, 59 teléfonos celulares, dinero en efectivo y cinco vehículos, entre otros objetos.