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Obispos uruguayos trasmitieron al papa León XIV preocupación por violencia y narcotráfico en el país

Los uruguayos se reunieron con el sumo pontífice en la previa de su visita de noviembre a Uruguay

19 de septiembre de 2026 16:51 hs
Papa León XIV
Alberto PIZZOLI / AFP

Los obispos de Uruguay mantuvieron este viernes una reunión con el papa León XIV, en la que entre otras cosas, le trasmitieron preocupación por la violencia y el narcotráfico. Concretamente dialogaron sobre el impacto que el narco está teniendo en la realidad uruguaya y en otras sociedades de la región, según el cardenal Daniel Sturla.

Los obispos también entregaron escritos con sueños, anhelos, preocupaciones y expectativas de los uruguayos. También se sumaron cartas y dibujos de niños, ante la visita del pontífice el próximo noviembre.

Los obispos del país llegaron este semana al Vaticano para la visita 'ad límina', la que cada cinco años tienen que hacer al papa la diferentes conferencias episcopales, y que además sirvió como encuentro de preparación del viaje de León XIV. El papa también visitará en esa ocasión Argentina y Perú.

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El cardenal Sturla dijo que se trata de una iniciativa "hermosa", porque permite hacer llegar al pontífice aquello que los uruguayos "piensan, buscan, preguntan" y quieren compartir desde su propia experiencia, explicó a los medios italianos.

Asimismo, le obsequiaron al sumo pontífice un libro titulado Arquitectura, arte y patrimonio en las Iglesias del Uruguay, escrito por Miguel Álvarez Montero con imágenes de Julio Testoni.

Durante el diálogo con León XIV, se abordaron temas "como que existe el riesgo de que la laicidad, entendida como libertad y pluralidad, derive en un laicismo que termine arrinconando la dimensión religiosa de la vida social", destacó Sturla.

La familia fue otro de los asuntos presentes en la conversación con el papa, reportó el Vaticano. Los obispos agradecieron a León XIV su tarea como "mensajero de la paz" y lo animaron a continuar trabajando por ella. El pontífice alentó a continuar en el camino de construir una "paz justa y duradera".

Sturla explicó que el significado de estos días en el Vaticano son un "regalazo de Dios" y un anticipo de lo que esperan vivir los 6, 7 y 8 de noviembre, cuando el papa visitará las ciudades uruguayas de Florida, Paysandú y Montevideo.

Con información de EFE.

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