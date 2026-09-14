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Obispos uruguayos iniciaron la visita "ad limina" a Roma en la previa al viaje del papa León XIV

Los obispos permanecerán en Roma hasta el 19 de setiembre y mantendrán reuniones con distintos organismos de la Santa Sede; el viernes 18 tendrán una audiencia con el papa, pocas semanas antes de su visita a Uruguay

14 de septiembre de 2026 16:03 hs
Obispos uruguayos en Roma_14/9
Fuente: Iglesia Católica vía X

Los obispos uruguayos iniciaron este lunes en Roma la visita "ad limina apostolorum", que se extenderá hasta el sábado 19 de setiembre y que tendrá como uno de sus principales momentos una audiencia con el papa León XIV, prevista para el viernes 18.

Esta visita tiene como objetivo la peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, el encuentro con el papa y el mantenimiento de reuniones con distintos organismos de la Santa Sede. Durante la estadía, los obispos celebrarán misas en las cuatro basílicas papales de Roma y mantendrán encuentros con distintos dicasterios y organismos vaticanos.

Según relata el comunicado oficial de la Iglesia Católica, en esas reuniones presentarán la realidad de la Iglesia en Uruguay, sus principales iniciativas pastorales y los desafíos que enfrentan las diócesis del país.

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La visita tendrá además un significado particular porque se realiza pocas semanas antes del viaje de León XIV a Uruguay, previsto para los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2026.

La agenda comenzó este lunes con una misa en la Basílica de San Juan de Letrán, presidida por el cardenal Daniel Sturla, y reuniones con distintos organismos de la Santa Sede. La anterior visita ad limina de los obispos uruguayos se había realizado en noviembre de 2017, durante el pontificado de Francisco.

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