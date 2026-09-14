Obispos uruguayos iniciaron la visita "ad limina" a Roma en la previa al viaje del papa León XIV

Los obispos uruguayos iniciaron este lunes en Roma la visita "ad limina apostolorum", que se extenderá hasta el sábado 19 de setiembre y que tendrá como uno de sus principales momentos una audiencia con el papa León XIV , prevista para el viernes 18.

Esta visita tiene como objetivo la peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, el encuentro con el papa y el mantenimiento de reuniones con distintos organismos de la Santa Sede. Durante la estadía, los obispos celebrarán misas en las cuatro basílicas papales de Roma y mantendrán encuentros con distintos dicasterios y organismos vaticanos.

Según relata el comunicado oficial de la Iglesia Católica, en esas reuniones presentarán la realidad de la Iglesia en Uruguay , sus principales iniciativas pastorales y los desafíos que enfrentan las diócesis del país.

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Además, los obispos presentarán al papa León XIV la síntesis de un documento colectivo que recoge mensajes y preocupaciones que los uruguayos quisieron hacerle llegar al papa antes de su visita al país.

La visita tendrá además un significado particular porque se realiza pocas semanas antes del viaje de León XIV a Uruguay, previsto para los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2026.

La agenda comenzó este lunes con una misa en la Basílica de San Juan de Letrán, presidida por el cardenal Daniel Sturla, y reuniones con distintos organismos de la Santa Sede. La anterior visita ad limina de los obispos uruguayos se había realizado en noviembre de 2017, durante el pontificado de Francisco.