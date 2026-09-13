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Tras aparición de ofertas falsas en redes sociales, la Iglesia advirtió que no se venden entradas para los encuentros con el papa León XIV

"Esta información es falsa", sostiene el comunicado, que agrega que ninguna de las actividades organizadas en el marco de la visita del Santo Padre tendrá costo de entrada

13 de septiembre de 2026 14:42 hs
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La Iglesia Católica en Uruguay emitió un comunicado este sábado en el que advierte que ninguna de las actividades previstas durante la visita del papa León XIV al país, entre el 6 y el 8 de noviembre, tiene costo de entrada.

La aclaración llega después de detectar publicaciones y mensajes en redes sociales que ofrecen, a cambio de dinero, supuestas entradas, accesos preferenciales, ubicaciones en primera fila y paquetes para participar de los encuentros con el pontífice.

"Esta información es falsa", sostiene el comunicado, que agrega que ninguna de las actividades organizadas en el marco de la visita del Santo Padre tendrá costo de entrada, y que no existen entradas preferenciales ni accesos pagos autorizados por la organización.

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Desde la Iglesia pidieron especialmente no realizar pagos ni transferencias a quienes ofrezcan este tipo de servicios, no entregar datos personales y denunciar las publicaciones o perfiles que intenten comercializar supuestas entradas.

El comunicado precisa además que, para participar de algunos de los encuentros, será necesario completar previamente una inscripción gratuita a través del sitio web oficial de la visita papal, un trámite que permitirá obtener un código QR para ordenar y organizar los accesos. Los detalles del procedimiento serán difundidos oportunamente por los canales oficiales de la Iglesia Católica en Uruguay.

El papa León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre, en el marco de una gira regional que continuará luego por Argentina y Perú.

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