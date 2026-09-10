Policía desarticuló plantación de marihuana en Rivera: incautaron más de 350 plantas y hay tres detenidos

La Policía Nacional desarticuló un grupo criminal dedicado a la plantación de marihuana en un campo de Rivera ; por el caso incautaron 355 plantas de cannabis y hay tres detenidos .

Entre los arrestados están un hombre de 32 años y una mujer 61 años , ambos con antecedentes penales . También hay otro hombre de 24 años sin antecedentes penales .

La operación Manantial constó de varios allanamientos y además de la incautación de la droga , se decomisaron armas y vehículos . En total fueron seis allanamientos en la ciudad de Rivera y en la zona rural de este departamento.

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Entre los objetos retenidos también hay cinco bolsas de nailon que contenían sustancia vegetal, con un peso total de 4,732 kilos . También se incautó una escopeta , una pistola con sus números limados, una chumbera , dos camionetas y una moto .

Además encontraron una garrafa de gas, un termómetro, un machete, tres celulares, fertilizantes para tierra, 110 macetas de color negro y tres bolsas de tierra.

El jefe de la Policía Nacional José Manuel Azambuya destacó la participación de varias divisiones de la fuerza y afirmó que esta incautación está "en la línea estratégica y operativa" de la incautación de cocaína y pasta base ocurrida en los departamentos de Artigas y Salto la semana pasada. Aunque Azambuya también aclaró que son dos investigaciones diferentes.

En la operación Polux del viernes pasado, incautaron 300 kilos de cocaína y 100 de pasta base que habían sido arrojados desde una avioneta en Artigas. Además, la Justicia imputó a cinco de los siete detenidos. Los cinco deberán cumplir prisión hasta marzo de 2027, mientras continúa la investigación. En este caso, las autoridades presumen que la droga provino de Perú.

En cuanto a la marihuana incautada esta semana, de la operación participaron la Dirección General de Operaciones Especiales, la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional y la Brigada Departamental de Seguridad Rural de la Jefatura de Rivera.