Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Viernes:
Mín  11°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / CANNABIS

Policía desarticuló plantación de marihuana en Rivera: incautaron más de 350 plantas y hay tres detenidos

Entre los arrestados hay dos hombres de 32 y 24 años, y una mujer de 61 años, informó el Ministerio del Interior

10 de septiembre de 2026 11:01 hs
Plantación de marihuana en Rivera

Plantación de marihuana en Rivera

Foto: Ministerio del Interior
Plantación de marihuana en Rivera

Plantación de marihuana en Rivera

Foto: Ministerio del Interior
Plantación de marihuana en Rivera

Plantación de marihuana en Rivera

Foto: Ministerio del Interior
Plantación de marihuana en Rivera

Plantación de marihuana en Rivera

Foto: Ministerio del Interior

La Policía Nacional desarticuló un grupo criminal dedicado a la plantación de marihuana en un campo de Rivera; por el caso incautaron 355 plantas de cannabis y hay tres detenidos.

Entre los arrestados están un hombre de 32 años y una mujer 61 años, ambos con antecedentes penales. También hay otro hombre de 24 años sin antecedentes penales.

La operación Manantial constó de varios allanamientos y además de la incautación de la droga, se decomisaron armas y vehículos. En total fueron seis allanamientos en la ciudad de Rivera y en la zona rural de este departamento.

Más noticias

US Open picante: al olor a marihuana y los ruidos molestos, se sumaron los influencers y los espectadores inquietos, que elevaron la bronca de los tenistas

BPS paga un suplemento de más de $ 17 mil en 2026: quiénes pueden cobrarlo y cuáles son los requisitos

Entre los objetos retenidos también hay cinco bolsas de nailon que contenían sustancia vegetal, con un peso total de 4,732 kilos. También se incautó una escopeta, una pistola con sus números limados, una chumbera, dos camionetas y una moto.

Además encontraron una garrafa de gas, un termómetro, un machete, tres celulares, fertilizantes para tierra, 110 macetas de color negro y tres bolsas de tierra.

El jefe de la Policía Nacional José Manuel Azambuya destacó la participación de varias divisiones de la fuerza y afirmó que esta incautación está "en la línea estratégica y operativa" de la incautación de cocaína y pasta base ocurrida en los departamentos de Artigas y Salto la semana pasada. Aunque Azambuya también aclaró que son dos investigaciones diferentes.

En la operación Polux del viernes pasado, incautaron 300 kilos de cocaína y 100 de pasta base que habían sido arrojados desde una avioneta en Artigas. Además, la Justicia imputó a cinco de los siete detenidos. Los cinco deberán cumplir prisión hasta marzo de 2027, mientras continúa la investigación. En este caso, las autoridades presumen que la droga provino de Perú.

En cuanto a la marihuana incautada esta semana, de la operación participaron la Dirección General de Operaciones Especiales, la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional y la Brigada Departamental de Seguridad Rural de la Jefatura de Rivera.

Las más leídas

Fiscal de Lesa Humanidad le pidió a Ferrero un "mínimo respeto" y cuestionó que haya ido al Parlamento a "hablar mal de los compañeros"

El castillo "maldito" del siglo XIX construido por el único presidente uruguayo asesinado en ejercicio

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la quita del punto que sancionó a Peñarol

VIDEO | "¿A qué viniste?": así fue el tenso cruce entre Julio Ríos y un aspirante a presidente de la AUF

Temas

marihuana Rivera policía Ministerio del Interior

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos