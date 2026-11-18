Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 se encaminan hacia una transformación histórica. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, adelantó que el certamen clasificatorio adoptará un esquema inspirado en la Liga de Naciones de Europa (también conocida como Nations League) y pondrá en disputa un título oficial para las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en el que participará la selección uruguaya .

En diálogo con Carve Deportiva, previo al amistoso entre Uruguay y República Dominicana -que ganaron los celestes de Diego Forlán por 5-0-, el dirigente confirmó el cambio: "Es una nueva era, con una renovación de la ilusión, con vistas de que tenemos una Eliminatoria que comienza dentro de pocos meses, que va a ser en formato diferente, formato de Liga de Naciones, así que vamos a ir por un título".

La iniciativa responde a la necesidad de sostener el rigor competitivo, ya que Uruguay, Argentina y Paraguay tienen asegurada su presencia en el Mundial 2030 como anfitriones de los primeros encuentros por el centenario de la primera Copa del Mundo jugada en Montevideo en 1930.

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De este modo, las tres selecciones evitarán disputar compromisos sin valor deportivo, mientras las siete restantes pelean por los "tres cupos y medio" disponibles -cifra que podría ampliarse si prospera la gestión encabezada por la AUF y respaldada por el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, para expandir el Mundial a 64 equipos-.

La revelación de Ignacio Alonso se complementa con declaraciones previas del titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, quien explicó que la tabla final también determinará los cruces de un futuro torneo conjunto frente a potencias europeas: "Las Eliminatorias todos las vamos a jugar. Nosotros estamos clasificados, pero todos las vamos a jugar por una posición para un futuro torneo que vamos a jugar con los europeos".

Harrison subrayó además el impacto financiero de esa ubicación: "Si jugás contra Europa 3 tus ingresos van a ser casi nada. Si jugás contra Europa 2 va a ser más y Europa 1 va a ser mucho más", anticipando una competencia donde cada punto valdrá tanto en lo deportivo como en lo económico.