Los desperdicios orgánicos de miles de vacas lecheras van camino a dejar de ser un subproducto agropecuario para convertirse en combustible de aviación . Así lo proyecta la planta NovaSAF-1 , un emprendimiento agroindustrial anunciado en Durazno que demandará una inversión de US$ 60 millones y promete transformar el biogás en combustible sintético comercializable para el mundo.

El proyecto es impulsado por la filial uruguaya de la compañía estadounidense Syzygy Plasmonics , y se instalará dentro del megatambo Estancias del Lago. La iniciativa fue presentada el año pasado y solicitó recientemente la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL), un hito que espera concretar en el primer trimestre de 2027 .

La capacidad nominal de la planta será de 500.000 galones anuales (unos 1,9 millones de litros o 10.000 barriles de petróleo). De ese total, el 85% será combustible de aviación sostenible (conocido en la industria como SAF, por sus siglas en inglés) y el 15% restante será nafta sintética.

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De acuerdo con los promotores, el 100% de esa producción ya está comprometida para la exportación . La empresa firmó un contrato de compra a seis años con Trafigura , uno de los mayores comercializadores de materias primas y energía del mundo, y recientemente anunció acuerdos con la energética alemana Uniper y con la estadounidense World Fuel Services.

Para financiar esta infraestructura, Syzygy Plasmonics utilizará fondos provenientes de una ronda de inversión que se encuentra actualmente en etapa de cierre.

De biogás a combustible

La principal innovación del proyecto es que buscará aprovechar los biodigestores de Estancias del Lago —que procesan la bosta del ganado lechero— para recibir entre 9.000 y 12.000 metros cúbicos diarios de biogás.

A partir de allí, entra en juego la tecnología patentada de Syzygy. Primero, el biogás atravesará un proceso de purificación. Luego, se mezclará con vapor y pasará por reactores modulares fotocatalíticos que lo convertirán en gas de síntesis (syngas). Finalmente, a través de unidades catalíticas de Fischer-Tropsch (FT) y procesos de hidrotratamiento, ese gas se transformará en hidrocarburos líquidos. Para este proceso, la planta contará con su propio electrolizador alcalino que producirá hidrógeno.

La empresa negocia actualmente un acuerdo de largo plazo con UTE para el suministro de energía eléctrica de fuentes renovables, ya que la planta consumirá aproximadamente 4,2 MW de potencia.

El combustible resultante saldrá en camiones cisterna (se estiman unos seis viajes mensuales para el SAF y dos para la nafta) rumbo al puerto de Montevideo.

De acuerdo con los promotores, el combustible podrá reducir hasta un 90% de las emisiones en todo su ciclo de vida y tiene la ventaja de ser "drop-in", es decir que es totalmente compatible con la flota aérea actual y puede mezclarse con jet fuel convencional sin necesidad de que las aerolíneas modifiquen los motores de sus aviones ni la infraestructura de los aeropuertos.

El cronograma del emprendimiento estipula que las obras de construcción comiencen en 2027 y se extiendan por un año. En su pico máximo, las obras demandarán entre 150 y 200 puestos de trabajo.

Una vez que la planta comience a funcionar, lo que se estima en el segundo semestre de 2028, operará de forma ininterrumpida las 24 horas, los 365 días del año, y requerirá un equipo de 25 personas para su funcionamiento.