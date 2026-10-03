José María Giménez habló sobre el TDAH, la enfermedad que padece él y su hijo: "Cuando me contaron que era hereditario me puse a llorar"

Jose María Giménez , futbolista uruguayo que actualmente milita en el Deportivo La Coruña de España , brindó una entrevista en la que habló, entre otras cosas, de uno de sus hijos y la enfermedad que padece, que es TDAH , al igual que el propio Josema ya que es hereditario.

El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico que afecta la capacidad de prestar atención, controlar los impulsos y regular el nivel de actividad .

El futbolista uruguayo, en diálogo con Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), contó la manera en la que uno de sus hijos padecía esta enfermedad y como lo acompañó en el proceso.

En primera instancia, dijo: "Tengo un hijo con TDAH. Se lo descubrió junto conmigo y tiene 8 años. Cuando me cuentan que es hereditario me pongo a llorar, sobre todo porque hace ocho años no lo entendía. Yo pensaba que, hablando mal y pronto, no me hacía caso . No le importaba nada. Era como 'loco, te estoy hablando, respétame, no te pongas en ese modo'".

"Y la realidad es que era su cabeza que le funcionaba así. Cuando hablo con él y le tuve que transmitir esto le dije 'sos especial, como papá. Y tenemos que tomar una pastilla todas las mañanas y tenemos que trata de concentrarnos, de estar tranquilos'... y así un poco lo vas acompañando", señaló el defensor uruguayo.

"Soy una persona que tiene TDAH, me lo diagnosticaron hace poco. Todo me costó muchísimo más, sobre todo por el tema de la conducta. A nivel de estudio siempre me fue relativamente bien pero a nivel de conducta me condenaba. Pobre las maestras que les tocó lidiar conmigo ¿no?. Pero bueno, les pido disculpas porque era un niño que le funcionaba la cabeza al 2000 por hora", sentenció Josema.

La entrevista completa a Josema Giménez