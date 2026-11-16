La dinastía Valverde suma un nuevo capítulo en la Casa Blanca. Real Madrid concretó la incorporación de Benicio, el hijo mayor de Federico Valverde , para integrarse a las divisiones juveniles de la institución española.

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La noticia la dio a conocer ESPN y fue replicada por medios españoles.

Con apenas 6 años, el pequeño ya dio sus primeros pasos con la camiseta merengue.

Durante la semana pasada, Benicio participó de los entrenamientos en la ciudad deportiva de Valdebebas para iniciar oficialmente su camino formativo.

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Benicio Valverde comienza sus primeros pasos en el fútbol

Benicio Valverde formará parte del plantel prebenjamín B, categoría destinada específicamente a los futbolistas nacidos en 2020.

La noticia representa una motivación extra para Federico Valverde, quien atraviesa una etapa brillante como capitán del primer equipo madridista.

Bajo la dirección técnica de José Mourinho, el uruguayo se ha consolidado en un gran nivel tras ser reubicado en el puesto de lateral derecho, y ahora disfrutará de ver a su primogénito crecer en la misma institución.

Mientras se confirmaba el arribo de su hijo a la cantera, Valverde permanece concentrado con la selección uruguaya de Diego Forlán de cara al cierre de la fecha FIFA de noviembre.

La celeste enfrentará este martes a República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

El futbolista llega con precaución tras sumar minutos únicamente en el complemento del triunfo 2-1 ante Argentina en La Bombonera el pasado viernes, encuentro al que arribó con una leve molestia física.