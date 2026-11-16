Con participación de autoridades uruguayas, CERTAL celebró su Cumbre Iberoamericana en la sede de la OEA

El Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones de América Latina (CERTAL) realizó el pasado jueves 12 de noviembre su Cumbre Iberoamericana 2026 en la Casa de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D. C., con una agenda centrada en el fortalecimiento institucional, la gobernanza digital, la ciberseguridad y la protección de la propiedad intelectual.

Bajo la consigna “Experiencia global para los desafíos de la región”, la jornada congregó a autoridades gubernamentales, integrantes del Poder Judicial, organismos internacionales, reguladores y ejecutivos de empresas tecnológicas y de telecomunicaciones.

La apertura institucional estuvo a cargo del secretario general de la OEA, Albert Ramdin; el presidente ejecutivo de CERTAL, Pablo Scotellaro; el vicepresidente y director sénior del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, Jason Marczak; y el presidente de la Unión Internacional de Magistrados, Walter Barone. Durante el inicio, los oradores coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación entre Estados y sector privado frente al avance de los delitos tecnológicos.

Uruguay contó con una nutrida representación en distintos paneles de la cumbre. En la primera mesa, titulada “La justicia como eje de desarrollo”, expusieron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez —quien intervino de forma virtual—, y el ministro del Interior, Carlos Negro, junto al representante del Poder Judicial de España Luis Martín Contreras y el exinterventor del ente regulador argentino ENACOM Juan Martín Ozores. El intercambio fue moderado por el embajador uruguayo ante la OEA, Edison Lanza.

Por su parte, el vicepresidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), Bruno Fernández, moderó el panel dedicado a la piratería audiovisual y deportiva. En esa instancia participaron el presidente de LaLiga, Javier TebaS, el director de Protección de Contenidos de la liga española, José Ignacio Carrillo, el presidente de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, Jorge Bacaloni, el director general de CERTAL Sports, Jorge Oliveira Filho, y el gerente de Asuntos Penales y Antipiratería de Personal, Sergio Piris.

A lo largo de la jornada también se abordaron el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y las nuevas amenazas en materia de ciberseguridad, además de realizarse conferencias magistrales a cargo del vicepresidente de Asuntos Económicos, Externos y Regulatorios de Waiken ILW / DirecTV Latin America, Pedro Bentancourt, y del juez de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina Carlos Mahiques.

Nuevas herramientas regionales y distinciones

Durante el encuentro se presentó el Libro Azul de CERTAL, una publicación orientada a sistematizar diagnósticos y estrategias frente a la piratería digital y la vulneración de derechos en internet. Asimismo, se concretó la presentación del CIJAT —con la intervención virtual del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa— y el lanzamiento oficial del Centro de Innovación Regional (CIRAP), una iniciativa destinada a articular respuestas conjuntas contra el cibercrimen en la que también participó Bruno Fernández en representación de URSEC.

La cumbre incluyó además la entrega de la distinción Flama de Honor, instancia en la que participaron los juristas uruguayos Jorge Chediak y Alberto Scavarelli junto a los magistrados argentinos Luis Cabral y Carlos Mahiques, así como un gesto simbólico en el que CERTAL Sports entregó a Scotellaro una camiseta del club Internacional de Porto Alegre con la inscripción “CERTAL 26”.

El cierre institucional estuvo encabezado por el presidente del directorio de CERTAL, Miguel Wedy, junto a Pablo Scotellaro y el embajador Edison Lanza, instancia en la que se delinearon las próximas actividades del organismo y su articulación rumbo al World Law Congress 2027. El evento contó con el respaldo de la Delegación de Uruguay ante la OEA, la Unión Internacional de Magistrados, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Abitab y UTE, entre otras instituciones y empresas de la región.