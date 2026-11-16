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Orsi se reunió con Pedro Sánchez en Madrid: el acuerdo Mercosur-UE "ocupó un lugar central del encuentro" y "ya está dando sus frutos"

El presidente uruguayo y el jefe del gobierno español coincidieron en reforzar los vínculos comerciales y empresariales ante un escenario internacional "complejo y cambiante"

16 de noviembre de 2026 14:17 hs
Pedro Sánchez recibe en La Moncloa a Yamandú Orsi

Pedro Sánchez recibe en La Moncloa a Yamandú Orsi

Redes sociales de Pedro Sánchez

El presidente Yamandú Orsi se reunió este lunes con su par español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, en un encuentro centrado en profundizar la relación bilateral, impulsar el intercambio comercial y analizar los desafíos del escenario internacional.

Tras la reunión, ambos mandatarios dieron cuenta de los ejes del diálogo a través de sus redes sociales. Según detalló Orsi en su cuenta de X, el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) “ocupó un lugar central en el encuentro”.

“Es un paso histórico que ya está dando sus frutos y que abre nuevas oportunidades para profundizar el intercambio, ampliar mercados y generar desarrollo para nuestros países”, valoró el mandatario uruguayo.

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Orsi también apuntó al rol diplomático de ambos países frente al panorama global. “En un contexto geopolítico complejo y cambiante, fortalecer los vínculos entre Uruguay y España es también apostar al diálogo, la cooperación y la construcción de respuestas comunes”, escribió, y subrayó que ambas naciones comparten “una larga historia de cercanía y la voluntad de seguir construyendo juntos hacia el futuro”.

Por su parte, Sánchez destacó la sintonía bilateral y el foco en las inversiones y el comercio. “España y Uruguay compartimos una sólida relación y la voluntad de seguir reforzando nuestros vínculos económicos, comerciales y empresariales”, señaló el jefe del Ejecutivo español en la misma red social.

“Con Yamandú Orsi hemos reafirmado nuestro compromiso por estrechar aún más los lazos entre nuestros países y por fortalecer el espacio iberoamericano”, agregó Sánchez.

La audiencia en La Moncloa formó parte de la agenda oficial que Orsi desarrolla en la capital española. En la mañana de este lunes, el presidente participó como orador en el foro Nueva Economía, donde expuso ante empresarios, autoridades y referentes institucionales sobre las prioridades de su gobierno y la política exterior de Uruguay.

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