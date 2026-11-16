Murió Dino Sani: campeón del mundo con Brasil en 1958 y bicampeón uruguayo con Peñarol como entrenador en 1978 y 1979

A los 94 años falleció este lunes el brasileño Dino Sani, recordado futbolista que fuera campeón del mundo con Brasil en el Mundial de Suecia 1958 y que como entrenadora labrara una exitosa carrera que lo llevó a dirigir en Peñarol con el que fue bicampeón uruguayo.

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Hijo de inmigrantes italianos, Sani nació en San Pablo e inició su carrera en Palmeiras con el que fue campeón paulista en 1950, el año en que Uruguay se consagró campeón del mundo en Brasil.

Pasó a San Pablo y volvió a ser campeón estadual en 1957.

Se desempeñaba como volante central y en 1958 disputó el Mundial de Suecia jugando como titular los dos primeros partidos, contra Austria e Inglaterra. Luego perdió el puesto con Zito.

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Brasil campeón del mundo en Suecia 1958

Se consagró campeón del mundo en ese torneo donde Pelé brilló por primera vez a escala mundial.

En 1961 pasó por Boca Junior y luego desembarcó en Milan donde fue campeón de la Serie A y de la Copa de Campeones de Europa, el principal torneo continental europeo, hoy llamado UEFA Champions League.

Una vez retirado comenzó una extensa trayectoria como entrenador dirigiendo a varios equipos de Brasil.

En 1977 llegó a Peñarol que venía siendo dirigido por Roque Máspoli desde julio de 1976, luego de la eliminación de la Copa Libertadores de ese año, en semifinales, lo que significó el fin de la era de Juan Alberto Schiaffino como técnico de los aurinegros.

Sani debutó el 31 de marzo de 1977 contra Defensor, por Copa Libertadores, con derrota 2-0. La campaña del aurinegro fue pésima ya que terminó último en un grupo que también integraron River Plate y Boca Juniors.

En el Campeonato Uruguayo, el aurinegro fue vicecampeón quedando un punto abajo de Nacional a pesar de tener al goleador del torneo, Fernando Morena, con 19 goles.

Posteriormente, ganó su primer título, la Liguilla, clasificando a Peñarol a la Copa Libertadores 1978.

En la Libertadores de 1978, la campaña de Peñarol no fue tan mala como la de 1977 pero tampoco logró superar el grupo quedando eliminado con el Deportivo Cali de Carlos Salvador Bilardo.

Sin embargo, a nivel local Peñarol ganó por primera vez la Liga Mayor, torneo que se disputó cuatro años y que en sus primeras tres ediciones había sido ganado por Nacional, y además fue campeón uruguayo con tres puntos de ventaja sobre Nacional.

Fue el año en que Morena batió el récord de goles del Campeonato Uruguayo marcando 36 tantos en 21 de los 22 partidos que tuvo el certamen.

Peñarol fue campeón invicto siendo el último equipo en proclamarse campeón sin perder partidos en un torneo a dos ruedas (17 triunfos y cinco empates).

Como broche de oro, el aurinegro volvió a ganar la Liguilla, clasificando a la Copa Libertadores de 1979.

En esa temporada, ganó el Torneo República, un título oficial, superando 2-0 a Danubio en la final.

En el Campeonato Uruguayo firmó un bicampeonato con tres puntos de ventaja sobre Nacional.

Dino Sani contó con Fernando Morena hasta la novena fecha ya que el centrodelantero fue transferido a Rayo Vallecano.

El cierre de la temporada, sin embargo, empezó a marcar su salida. Peñarol fue tercero en la Liguilla y como campeón uruguayo, tenía derecho a un desempate con el segundo, que fue Nacional (Defensor fue campeón), para clasificar a la Copa Libertadores. Perdió 2-0 (doblete de Julio César Morales) y quedó eliminado.

En marzo de 1980 ganó su último título con Peñarol, el Torneo Colombes, derrotando en la final a Bella Vista por penales.

Un magro arranque en el Campeonato Uruguayo determinó su salida: 2-0 a Sud América, 1-1 con Huracán Buceo, 0-3 con River Plate, 1-0 a Progreso, 1-1 con Liverpool y 1-1 con Bella Vista. Siete sobre 12 disputados cuando el triunfo otorgaba dos unidades.

Su lugar fue ocupado por José "Pepe" Etchegoyen.

"Qué triste noticia, falleció Dino Sani, el querido 'maestro' como le llamábamos todos. Nunca vi en mi vida pegarle a la pelota como él, ambidiestro, crack, me hizo debutar en un clásico con 18 años por Campeonato Uruguayo, lo ganamos en forma invicta 78’ . Nunca nadie lo volvió a lograr. QEPD querido Dino y gracias por tus enseñanzas. Mata o Bicho", escribió en su cuenta de X Fernando Álvez.

Fernando Álvez, Dino Sani y José Palese

Volvió a dirigir en Brasil tuvo un pasaje por Boca Juniors en 1984, una salida a Catar y el último cuadro que dirigió fue Gremio, en 1992.

Era el campeón mundial más longevo, hasta perder la vida esta madrugada.