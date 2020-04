La inigualable marca de Morena: el año del récord de 36 goles y siete en un partido

Los récords están para ser superados –lo dijo el mismísimo Fernando Morena–, pero los que estableció el goleador de Peñarol en el Campeonato Uruguayo de 1978 siguen esperando: 36 goles en todo el torneo y siete tantos en un mismo partido, a Huracán Buceo, constituyen la mejor racha individual en la competencia local.

Juan Pedro Young anotó 33 goles en el segundo Uruguayo de la era profesional. Por ese entonces, con 10 equipos participantes y tres ruedas por jugar, cada equipo disputaba 27 partidos a los que se sumaron los tres cotejos finales que Peñarol debió jugar ante Nacional.

Este guarismo del Tigre Young duró poco más de cuatro décadas, hasta 1975. Ese año y con un torneo Uruguayo de 22 partidos por cada equipo, Fernando Morena marcó 34 goles. Tres años más tarde, el mismo Morena vulneró su marca y elevó el listón a 36.

Por aquel entonces en la primera mitad del año civil se jugaba el Uruguayo, con 12 participantes, en la segunda mitad del año se desarrollaba la Liga Mayor y al final de temporada la Liguilla. Además, durante 1978, Peñarol jugó la primera fase de la Copa Libertadores junto a Danubio y los colombianos Junior de Barranquilla y Deportivo Cali.

En la primera rueda del torneo Uruguayo de 1978, Peñarol tuvo un comienzo letal con cinco triunfos sucesivos ante Fénix, Danubio, Liverpool, Sud América y Bella Vista, en los que marcó 21 goles y recibió solamente cuatro.

Morena marcó siete goles en cuatro partidos (estuvo ausente ante Sud América). Tras empatar a dos con Defensor, partido en el que Morena no anotó, el artillero vivió una racha tremenda: cinco partidos seguidos presente en la red, incluidos dos goles a Nacional en el clásico de la primera rueda, que concluyó con empate a dos. Morena llegó así al final de la primera rueda con 14 goles en una decena de partidos y una media de 1,4 goles por partido.

Se disparó

En la segunda rueda, a excepción de los encuentros ante Sud América, 0-0 y el 2-1 ante Cerro, Morena estuvo presente en el marcador de todos los partidos. A la octava fecha el artillero llegó con una docena goles en ocho partidos, una media de 1,5 tantos por juego, casi idéntica a la de la primera rueda.

Pero el 16 de julio de 1978 se rompió la estadística. En la antepenúltima fecha jugaron Peñarol y Huracán Buceo, la oncena dirigida por el brasileño Dino Sani se despachó con un 7-0 contundente, y los siete goles de Peñarol los marcó Fernando Morena. Ese día, para los nostálgicos, Peñarol alistó a Jorge Fossati, Walter Olivera y Carlos Peruena; Víctor Hugo Diogo, Lorenzo Unanue y Mario Zoryez; Julio Rodríguez, Ildo Maneiro, José Cruz, Fernando Morena y Ruben Paz. En el complemento Dino Sani ordenó el ingreso de Juan Vicente Morales por Julio Rodríguez y de Juan José Duarte por Ildo Maneiro. Huracán Buceo lo hizo con Ramón Alaniz; Roberto Santos y Nelson Peña, Luis Morales, Ricardo Soria y Héctor Vique, Julio Correa, Boris Machado, el brasileño Ze Rodríguez, Carlos Franco y Vicente Calandrello. El zaguero Carlos Boccone ingresó por Roberto Santos en el complemento. Morena hizo tres goles en el primer tiempo: a los 7’, 37’, 41’, y en el segundo tiempo cuatro: a los 21’, 29’ (de penal), 32’ y 43’. Pudo haber un octavo gol de no fallar el penal que detuvo Alaniz al final del juego que arbitró Juan Daniel Cardellino.

Morena ya había estado cerca de esta marca cuando por el Uruguayo de 1975, en la segunda rueda, Peñarol venció 7-2 a Defensor, con cinco goles del Nando (el arquero era Guillermo Flores). Con esos siete goles a Huracán Buceo, Morena superó la marca de Nicolás Falero que en 1947 marcó seis goles en un partido por el Uruguayo. En el Uruguayo de 1978 fue campeón invicto, con 70 goles (Morena anotó más de la mitad) y una media en 21 partidos de 1,7 goles por partido, o lo que en otra lectura arroja un gol cada 52 minutos. Si se quiere analizar desde otro ángulo: Morena, por sí solo, marcó más goles que cada uno de los 10 equipos menores que disputaron ese Uruguayo.

Un récord que podrá batirse, pero que hoy sigue tan vigente 31 años después.

Morena: “Fue un logro colectivo”

“No jugaba para batir los récords y recuerdo siempre una frase de Hugo Bagnulo que me decía: ‘Yo primero quiero salir campeón, luego ser campeón invicto y luego que vos seas el goleador’. En cuanto al récord personal de 1978, considero que son logros colectivos ya que el fútbol no es un deporte individual, más allá de que a uno le toque hacer los goles. Además, el día que hice los siete goles no iba a jugarlo por la seguidilla de partidos, luego Dino Sani me dijo que participara en el primer tiempo e hice tres goles; no me quisieron sacar, y al final sacaron a Maneiro. Quizá lo que sea más difícil de igualar es el promedio: hice 36 goles en 21 partidos, solo falté ante Sud América –en la primera rueda–, en el partido que Peñarol ganó 5-0. Recuerdo cuando Chevantón se acercó a esta cifra, en el 2000, marcó 33 goles pero en mayor cantidad de partidos. También Young había anotado 33 goles, pero con un menor promedio. En cuanto a los siete goles ante Huracán Buceo, lo más normal hubiera sido que yo hiciera tres y nos repartiéramos los goles, pero se dio así. Soy de los que piensan que los récords están para ser batidos y, como tal, no me va a pesar si mañana alguien me supera”.

El camino al récord

Primera rueda

1- 15/03/1978, Fénix 4-2: 2 goles

2- 20/03/1978, Danubio 4-2: 2 goles

3- 23/03/1978, Liverpool 3-0: no marcó

4- 26/03/1978, Sud América 5-0: no jugó

5- 01/04/1978, Bella Vista 5-0: 3 goles

6- 09/04/1978, Defensor 2-2: no marcó

7 12/04/1978, Cerro 3-1: 1 gol

8- 15/04/1978, Wanderers 2-1: 1 gol

9- 23/04/1978, Huracán Buceo 5-2: 1 gol

10- 30/04/1978, Nacional 2-2: 2 goles

11- 06/05/1978, Rentistas 4-1: 2 goles

Segunda rueda

1- 31/05/1978, Fénix 4-3: 3 goles

2- 08/06/1978, Danubio 3-1: 3 goles

3- 28/05/1978, Liverpool 2-2, 1 gol

4- 03/06/1978, Sud América 0-0: no marcó

5- 11/06/1978, Bella Vista 3-1: 3 goles

6- 17/06/1978, Defensor 5-0: 1 gol

7- 02/07/1978, Cerro 2-1: no marcó

8- 11/07/1978, Wanderers 2-0: 1 gol

9- 16/07/1978, Huracán Buceo 7-0: 7 goles

10- 30/07/1978, Nacional 1-1: 1 gol

11- 05/08/1978, Rentistas 2-0: 2 goles

Nota: Peñarol fue campeón invicto con 17 partidos ganados y cinco empatados, sobre 22 encuentros jugados, marcó 70 goles y recibió 22

Las cifras

36 goles: En 1978, Morena anotó 36 goles en un torneo de 22 partidos jugados. Morena participó en 21 cotejos.

34 goles En 1975, el propio Morena había anotado 34 goles, de los 59 de Peñarol en 22 fechas del Uruguayo.

33 goles En 1933, el también jugador de Peñarol, Juan Pedro “El Tigre” Young, marcó 33 goles en el torneo Uruguayo que se jugó con 10 equipos a tres ruedas, por lo que cada equipo jugó 27 partidos.

33 goles En 2000, el delantero de Danubio Chevantón hizo 33 goles en 33 cotejos disputados

