Luto en el fútbol argentino: murió Carlos Babington, ídolo del Huracán campeón con Menotti y que jugó el Mundial de Alemania 1974

El fútbol argentino despide a uno de sus talentos más exquisitos: Carlos Babington falleció a los 77 años. Zurdo elegante, cerebral y de pegada formidable, "El Inglés” construyó un legado imborrable con la camiseta de Huracán y dejó su sello tanto a nivel internacional como en la selección argentina.

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Tras dar sus primeros pasos en las inferiores de River Plate, Babington recaló en el club de sus amores: Huracán.

Allí debutó en Primera división en 1969 y se consagró como el eje indiscutido del recordado equipo de César Luis Menotti que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973, compartiendo cancha con figuras de la talla de Miguel Brindisi y René Houseman.

Su descollante nivel en Parque Patricios le abrió de par en par las puertas de la selección argentina.

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Carlos Babington disputó el Mundial de Alemania 1974, cita en la que participó de cinco encuentros y convirtió un tanto, afianzándose como un referente creativo albiceleste de la época.

Luego de la Copa del Mundo dio el salto a Europa para jugar en Wattenscheid 09 de Alemania.

Regresó a Huracán en 1978 para completar una segunda etapa dorada hasta 1982, sumando en total más de 300 partidos y 126 goles en la institución.

En el tramo final de su trayectoria como futbolista sumó experiencias en Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos y cerró su carrera en el Junior de Barranquilla de Colombia en 1983, dejando una huella de jerarquía técnica que trascendió fronteras.

Fue técnico y presidente de Huracán y también dirigió a River Plate de Argentina, entre otros clubes.