Se difundieron los audios del VAR de Peñarol vs Wanderers: así se resolvió el polémico gol de Facundo Labandeira

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) difundió los audios del VAR del empate 1-1 entre Peñarol y Wanderers , disputado el pasado 31 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura , que tuvo varias participaciones de la cabina de videoarbitraje , encabezado por Diego Dunajec y Nicolás Tarán , para asistir a Leodán González .

AUF publicó tres audios de ese encuentro: el penal de Germán Pezzella a Facundo Labandeira anulado por offside , la roja a Nicolás Fernández cambiada a amarilla por González tras ver la repetición y el polémico gol de Labandeira , que generó serias dudas por las cámaras con las que se midió que no estaba en fuera de juego.

El primer evento fue el penal anulado de Germán Pezzella contra Labandeira , ocurrido a los 28 minutos de juego.

El VAR confirmó que el impacto del zaguero argentino contra el delantero bohemio era un penal correctamente sancionado por Leodán , pero luego comenzó a revisar un posible fuera de juego de Cosentino , que dejó pasar la pelota cuando Queiroz se la pasó a Labandeira.

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En primer lugar, Dunajec y Tarán confirmaron que Cosentino no participó en la jugada, pero mientras ratificaban eso ya hablaban de que Labandeira estaba inhabilitado cuando partió el pase.

"Fuera de juego factual, al que le cometen la falta está en fuera de juego", le comentaron desde la cabina al árbitro principal, que anuló el penal.

La roja anulada a Nicolás Fernández

A los 53 minutos se dio la segunda participación del videoarbitraje en el encuentro, cuando Leodán González expulsó con roja directa a Nicolás Fernández por una dura falta contra Renzo Sánchez.

Según la explicación inicial del video difundido por la AUF, el juez consideró que Fernández cometió una infracción de "juego brusco y grave", pasible de tarjeta roja. El reglamento indica que este tipo de faltas se da cuando un jugador arremete "contra un adversario en la disputa del balón de frente, por el costado o por detrás, utilizando una o ambas piernas con fuerza excesiva o poniendo en peligro la integridad física del adversario".

Dunajec y Tarán consideraron que la infracción del "Indio" no reunía los criterios para esta falta. La discusión se centró en que Leodán consideró que Fernández había impactado con los tapones al muslo de Sánchez al disputar una pelota, por lo que entendió que debía expulsarlo, pero en el VAR vieron que el impacto fue distinto.

"Para mí es borde interno, no es tapón. Es muslo con borde interno", expresó Dunajec durante la revisión, antes de llamar al árbitro central para revisar. Apenas vio la primera imagen, Leodán cambió su decisión y amonestó a Fernández.

El polémico gol de Facundo Labandeira

La tercera y última intervención llegó a los 71 minutos, con el polémico gol de Facundo Labandeira.

Tras la anotación del tanto bohemio, Dunajec y Tarán comenzaron a trazar las líneas, y en el audio se escucha que advierten: "Vamos a demorar un poquito otra vez".

La imagen quedó parada durante varios segundos mientras calibraban las líneas, tras detener la toma en el momento del lanzamiento en largo de José Alberti.

"¿No tenés más nada aparte de eso?", preguntó en un momento uno de los árbitros del VAR, mientras colocaban la línea en el hombro de Nahuel Herrera, un poco por delante de la cabeza de Labandeira, que estaba habilitado.

Tras confirmar esa decisión, avalada por la AUF en su video, los árbitros chequearon una posible falta de Alberti contra Lucas Ferreira antes de lanzar el pase, pero determinaron con rapidez que el jugador bohemio recuperó la pelota en un contacto "hombro con hombro", por lo que le comunicaron a Leodán que cobrara el gol de Wanderers.