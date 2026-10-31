Peñarol enfrenta a Wanderers este sábado desde la hora 16.30 en el Parque Saroldi cumpliendo su último partido de suspensión como local y sin su público, por la fecha 13 del Torneo Clausura, y va en busca de una victoria que no se le da desde hace cuatro encuentros.
Peñarol vs Wanderers EN VIVO por el Torneo Clausura: Diego Aguirre confirmó a los titulares y quiere volver a la victoria que necesita imperiosamente
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