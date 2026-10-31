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Peñarol vs Wanderers EN VIVO por el Torneo Clausura: Diego Aguirre confirmó a los titulares y quiere volver a la victoria que necesita imperiosamente

Seguí EN VIVO todas las acciones previas y del partido entre Peñarol vs Wanderers por el Torneo Clausura

31 de octubre 2026 - 15:58hs
Leonel Jaime en el partido entre Peñarol y Nacional por el Torneo Clausura

Leonel Jaime en el partido entre Peñarol y Nacional por el Torneo Clausura

Foto: Peñarol
Abel Hernández festeja su gol ante Cerro Largo

Abel Hernández festeja su gol ante Cerro Largo

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

EN VIVO

Peñarol enfrenta a Wanderers este sábado desde la hora 16.30 en el Parque Saroldi cumpliendo su último partido de suspensión como local y sin su público, por la fecha 13 del Torneo Clausura, y va en busca de una victoria que no se le da desde hace cuatro encuentros.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

.

Los dos planteles ya calientan en la previa del partido

Ambos conjuntos se encuentran en el césped del Parque Saroldi.

Se espera por la confirmación de Wanderers

El conjunto bohemio aún no confirmó a sus 11 titulares.

El Parque Saroldi luce de muy buena manera

El césped del escenario en el que jugarán Peñarol vs Wanderers se encuentra en muy buenas condiciones.

Parque Saroldi

Parque Saroldi

Peñarol confirmó a sus 11 titulares

Diego Aguirre dio a conocer a sus titulares ante Wanderers y no hay sorpresas:

Wanderers también arribó al escenario

Los bohemios buscan tres puntos muy importantes para el descenso y ya están en el Parque Saroldi.

Peñarol llegó al Parque Saroldi

Los dirigidos por Diego Aguirre ya se encuentran en el escenario para enfrentar a Wanderers.

El probable equipo titular de Peñarol

En este link se puede ver el probable equipo que colocará Diego Aguirre esta tarde.

La utilería de Peñarol ya está en el Parque Saroldi

Como suele ocurrir, los utileros son los que madrugan en las canchas y las camisetas aurinegras ya esperan por los jugadores.

La lista de convocados de Peñarol

Diego Aguirre dio a conocer cerca del mediodía de este sábado, los convocados carboneros para este partido:

Por dónde ver el partido Peñarol vs Wanderers

El encuentro se podrá ver en vivo por VTV en televisión por cable y por Disney+ en streaming.

Leodán González será el árbitro del partido

El internacional uruguayo dirigirá este encuentro.

Leodán González en el partido entre Peñarol y Cerro Largo

Leodán González en el partido entre Peñarol y Cerro Largo

Comienza la cobertura del partido entre Peñarol vs Wanderers

Se inicia aquí la cobertura de Referí del encuentro entre carboneros y bohemios por el Torneo Clausura.

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