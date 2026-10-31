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Subsecretario de Ambiente tiene acciones en firmas vinculadas a UPM y Ortuño tomó distancia: "Fue propuesto por Orsi"

Ahora se conoció la participación accionaria del subsecretario Oscar Caputi en empresas que operan la terminal portuaria junto a la pastera multinacional; mientras crece la presión política el ministro Ortuño dijo que hablaría con él

31 de octubre de 2026 15:06 hs
20250422 Edgardo Ortuño
Foto: Inés Guimaraens

El subsecretario de Ambiente, Óscar Caputi, quedó una vez más en el centro de la controversia luego de que se conociera un nuevo conflicto de intereses derivado de sus vínculos directos con la cadena forestal vinculada a UPM. Según informó el semanario Brecha este viernes, Caputi es propietario del 0,36 % de las acciones de Ontemar SA —paquete que heredó junto a sus hermanos tras el fallecimiento de su madre— e integra el directorio de la firma desde 2021.

Esa empresa posee el 21,5 % de Ontur Internacional SA, la concesionaria de la terminal portuaria multipropósito de Nueva Palmira que opera en régimen de zona franca y cuya accionista mayoritaria es UPM, con el 47,78 % de las participaciones. Además, se constató su participación en Río Estiba Internacional, empresa también ligada a la logística, acopio y estiba de celulosa para la compañía finlandesa.

La revelación añade un flanco institucional sensible: el semanario consignó que Caputi omitió detallar la asociación de Ontemar SA con UPM ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Aunque el viceministro alegó haber incorporado este dato en su declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el documento continúa sin ser público.

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Paralelamente, se le cuestiona que, pese a sus vínculos privados, ha concurrido como enviado oficial de la cartera a eventos del sector —como la feria Uruforest 2026— realizando intervenciones públicas y elogios a la actividad forestal que desdibujan el rol regulador del Estado.

Consultado al respecto por el periodista Leonardo Sarro, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, descartó este viernes aplicar sanciones de forma inmediata y buscó blindar la gestión asegurando que la "independencia total" de la secretaría de Estado está resguardada a través de los mecanismos de excusación firmados desde el comienzo del período de gobierno.

No obstante, Ortuño marcó distancia política al definir el origen de la designación de su número dos. Tras adelantar que mantendrá una reunión personal con el jerarca ("Vamos a conversar con él"), el secretario de Estado remarcó que Caputi no fue una elección personal: "Fue propuesto por el presidente de la República", en referencia a Yamandú Orsi.

Reclamo de renuncia inmediata ante una situación "insostenible"

Las repercusiones parlamentarias no tardaron en manifestarse tras la difusión de los datos patrimoniales. A través de su cuenta en la red social X, el diputado del Partido Nacional, Mario Colman, exigió la renuncia inmediata del subsecretario Caputi y calificó su continuidad en el Ministerio de Ambiente como "insostenible".

Colman fustigó que no aclarara la relación societaria con la pastera en el Parlamento y cuestionó con dureza que, aun habiéndose excusado formalmente de intervenir en asuntos inherentes a sus negocios, ejerza una representación protagónica en actividades de promoción del rubro forestal.

Este nuevo episodio reaviva las demandas que la oposición y organizaciones sociales venían sosteniendo desde agosto de 2026. En aquel momento, la Red Unión de la Costa (RUC) solicitó la remoción de Caputi al confirmarse que había sido apoderado y consultor del desarrollador argentino Eduardo Costantini en el proyecto de los Bañados de Carrasco, asunto sobre el cual emitió defensas públicas que el propio ministro Ortuño calificó como un "error". Pese a que el sector político de Caputi (Asamblea Uruguay) respaldó al viceministro ratificando la validez jurídica de sus excusaciones, la revelación sobre sus nexos comerciales con el ecosistema de UPM vuelve a poner su permanencia en jaque.

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