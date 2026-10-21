Oscar Caputi, subsecretario de Ambiente, definió al sector forestal como consolidado y pujante

El forestal en Uruguay es un sector consolidado, pujante y que genera mucho empleo , que ha tenido desde el inicio detractores , pero que tiene muchas bondades y por eso es bueno aprovechar instancias como la Uruforest 2026 para exhibirlas, destacó Oscar Caputi, subsecretario del Ministerio de Ambiente (MA) .

En una de las pausas en las actividades del Foro Forestal Regional en la Uruforest, consultado por El Observador sobre cómo aprecia al sector agroindustrial forestal, Caputi señaló que "se ha consolidado en el país por medio de una política de Estado que arrancó allá en la década de 1980, con la ley forestal que fue aprobada por unanimidad, por todos los partidos políticos, hoy por hoy es un sector pujante, consolidado, que genera muchos puestos de trabajo y que ha apostado fuertemente a la tecnología y a la innovación".

La UF26, la mayor vidriera del sector agroindustrial forestal de Uruguay, comenzó este miércoles 21 y se extenderá durante cuatro jornadas, hasta el sábado 24, con actividades en un predio de 70 hectáreas con acceso en el km 5 de la ruta 54, cerca de la ruta 1, en Juan Lacaze (Colonia). Varios paneles de referentes locales y extranjeros, de los sectores público y privado, en el Foro Forestal Regional; la muestra comercial e industrial con más de 200 empresas; y el área de demostraciones de innovaciones tecnológicas para el sector son parte de sus atractivos. Los detalles de cada actividad se actualizan a diario en el sitio de Uruforest en internet .

Trabajo "codo a codo" con los productores forestales

Con base en su rol de gobernante en el comando del MA, con relación a cómo el sector se desempeña en el manejo de los recursos naturales, consideró que "nosotros, desde que asumimos en 2025, hemos venido trabajando codo a codo con la Sociedad de Productores Forestales (SPF), tratando de limar asperezas, de ajustar algunas cosas que depende de las visiones, en algunos puntos de desencuentro que teníamos, pero venimos avanzando bien".

"Sacamos el nuevo decreto, derogando el del año 2025 que había sacado el interior gobierno, venimos trabajando bien con eso, tenemos un diálogo y una comunicación permanente con la sociedad de productores y con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con la Dirección Forestal y eso es muy importante", añadió.

Cuidado de la biodiversidad

Mencionó, en ese sentido y consultado sobre las actitudes de las empresas forestales en el desarrollo de sus sistemas productivos, que en general realizan buenos manejos, incluso marcó que "a veces la gente no sabe la importancia que le dan las empresas a lo que es la conservación de algunos biomas, como puede ser las praderas, como pueden ser los palmares, hay un cuidado de la biodiversidad donde tienen sus actividades, lugares que las empresas en general respetan".

Con relación al bosque nativo, otro valor del Uruguay forestal, "ni que hablar que desde el gobierno también priorizamos su cuidado, lo hacemos con nuestra legislación, aplicando los decretos y las leyes".

"Perfectamente conviven las dos cosas", expresó con relación a que en Uruguay hay algo más de un millón de hectáreas forestadas para actividades productivas y, a la vez, casi un millón de hectáreas de bosque nativo.

Previo a ser parte del auditorio en el panel donde expusieron la subsecretaria de Cancillería, Valeria Csukasi, y el embajador Guillermo Valles, el subsecretario Caputi señaló que "el forestal es un sector que ha tenido, desde su nacimiento, muchos detractores, por lo tanto pienso que mostrar sus bondades, explicar las cosas buenas que hace el sector, que son muchas y hay que reconocerlas y valorarlas, es una buena oportunidad", aludiendo a la importancia de esta segunda edición de la Uruforest y sus contenidos.

"Obviamente -añadió-, siempre puede haber alguna empresa de que haga las cosas mal, como en todos los rubros de la vida, pero para eso están las regulaciones, está el Ministerio de Ambiente pendiente, es parte importante de nuestras responsabilidades en el gobierno y cuando se detectan anomalías se aplican las sanciones que corresponden", concluyó.