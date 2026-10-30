Compras web en el exterior: de pico histórico en abril a menor cantidad mensual en más de dos años

Las modificaciones al régimen de compras web en el exterior que se implementaron en mayo continúan desalentando a los consumidores. La principal fue aplicar IVA a las efectuadas en China a través de Temu . El cambio tuvo su impacto y el efecto en setiembre fue que se registró la menor cantidad de operaciones mensuales desde junio de 2024.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó que en los primeros nueves meses del año se recibieron 1.407.118 encomiendas bajo el régimen de franquicias internacionales, con una baja interanual de 4,3% . La actualización de datos mostró que por primera vez el acumulado de las compras en el año tuvo una variación negativa respecto a 2025.

El promedio mensual fue de 156.346, impulsado por el dinamismo del régimen en el primer cuatrimestre del año. De hecho, en abril se produjo el pico histórico de operaciones con 252.572.

A su vez, en setiembre se verificaron 75.085 compras, con un descenso de 56,4% en comparación con el mismo mes del año pasado. La cantidad mensual fue la más baja desde junio de 2024 , según los datos aduaneros.

En promedio, se realizaron 2.503 compras al día, cifra sensiblemente menor a la de setiembre de 2025 cuando fueron 5.733.

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En el desglose por rubros, vestimenta y manufacturas textiles ocuparon el primer lugar en las preferencias de los consumidores en el acumulado del año. Luego se ubicaron los juguetes, juegos y artículos para recreo; muebles y artículos para el hogar (bazar y decoración); máquinas, aparatos y material eléctrico y sombreros y paraguas.

Los cambios a la franquicia de compras web

La baja de las operaciones se produce de manera consecutiva desde mayo cuando comenzaron a regir los cambios en la franquicia dispuestos por el Ministerio de Economía.

Hasta ese mes el régimen permitía tres compras al año con un valor máximo de US$ 200 cada una. Con ese requisito principal la mercadería ingresaba a Uruguay desde cualquier origen sin pagar aranceles de importación. Desde el 1° de mayo se mantuvo la cantidad anual permitida, pero el tope pasó a US$ 800.

La modificación más sustancial fue que las compras realizadas en China a través de Temu quedaron gravadas con IVA (22%), con un impuesto mínimo de US$ 20 por compra. La tienda china había generado un segundo boom de compras web desde el comienzo de la franquicia hace más de una década.

Pero el MEF no solamente cambió las compras en China; también hubo variaciones para los envíos procedentes de Estados Unidos. Si las tres compras al año no superan los US$ 200 ingresan sin el pago de tributos, tal como lo establece el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones (TIFA) firmado con Estados Unidos. Pero si alguna de las tres supera ese valor debe pagar IVA.