Supermercados apuntan contra ley clave del gobierno y quieren eliminar uno de los artículos

Representantes de supermercados plantearon reparos contra la Ley de Competitividad que promueve el gobierno y que se discute en el Parlamento. Básicamente apuntaron contra un artículo que se refiere a la relación entre proveedores y grandes superficies , lo describieron como inconstitucional y solicitaron su eliminación .

El artículo en cuestión faculta a la Comisión de Defensa de la Competencia a elaborar y publicar guías, lineamientos, recomendaciones y códigos de buenas prácticas con el objetivo de promover relaciones comerciales transparentes y eficientes entre proveedores, distribuidores y operadores de grandes superficies.

Esas guías tomarán en cuenta la transparencia y previsibilidad de las condiciones comerciales, los mecanismos de negociación entre proveedores y distribuidores y las condiciones de acceso, permanencia y comercialización de productos . Además considerarán las prácticas vinculadas a descuentos, bonificaciones, promociones, exhibición de productos, aportes comerciales y condiciones de abastecimiento y también los mecanismos destinados a prevenir prácticas que puedan generar efectos exclusorios, discriminatorios o restricciones injustificadas a la competencia.

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Según el texto, los lineamientos constituirán criterios técnicos orientadores para la aplicación e interpretación de la ley, sin perjuicio de la facultad de la comisión de apartarse de ellos mediante resolución fundada.

Pero toda esa explicación no conformó a la Asociación de Supermercados que expresó su posición en la comisión de Hacienda de Diputados días atrás. “Voy a adelantar la conclusión. Entendemos que se trata de un artículo inconstitucional; contra la propia Ley de Defensa de la Competencia, la desnaturaliza e incluso puede perjudicar a los pequeños proveedores y a los consumidores. Por eso, nuestra sugerencia es, humildemente, suprimirlo del proyecto de ley”, dijo el asesor jurídico de la asociación, Alejandro Alterwain.

El abogado recordó que los artículos 7, 10 y 36 de la Constitución establecen que la libertad de comercio y contratación solamente pueden limitarse por ley y por razones de interés general.

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“El legislador pone límites, pero tiene que decidir cuáles son. Sin embargo, este artículo no dice nada de eso; es una norma completamente en blanco. No dice qué descuento es legítimo, qué plazo de pago corresponde, qué exhibición es abusiva ni qué aporte promocional se puede pactar”, planteó.

Entonces, todas esos elementos quedan librados a futuras guías de la Comisión de Defensa de la Competencia que se convertirá en una especie de regulador del comercio. En ese sentido, Alterwain dijo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ya anuló regulaciones que, por esa vía intralegal, habían tratado cuestiones comerciales no definidas por ley.

Luego fue el turno del presidente de los supermercadistas, Daniel Menéndez, que se refirió al relacionamiento comercial entre algunos proveedores y las grandes superficies. “Las empresas chicas y las medianas, que a veces tienen productos que quieren probar, que intentan colocar en una góndola para ver si se venden, van a desaparecer, porque a los 30 o 40 días les tengo que pagar. Entonces, me voy a quedar con los productos que en ese período voy a rotar”, mencionó.

El empresario también advirtió sobre el futuro funcionamiento de los centros logísticos. “Puede suceder que desaparezcan porque a mí no me conviene tener uno para acopiar mercadería ya que entre procesos, controles y descargas me pierdo 10 de los 30 o 40 días que me dan para pagarle”, relató.

En ese escenario, los comerciantes solicitarían que los productos sean entregados en cada una de las sucursales de los supermercados. Esa nueva práctica aumentaría los costos logísticos del proveedor que a su vez serían trasladados a las grandes superficies. “Y yo no tengo más remedio que volcarlos a los precios de góndola. Por consiguiente, lo que estamos logrando es achicar la cantidad de proveedores con los que voy a trabajar, porque me voy a quedar con las marcas que son lìderes”, expuso Menéndez.