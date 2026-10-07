Oddone y la ley de competitividad: "Me divierte mucho la discusión sobre el segundo importador"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , se refirió el martes a la agenda de crecimiento del gobierno durante su presentación en el Foro Económico de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

En ese marco, puso el foco en la ley de competitividad y reducción del costo de vida, que actualmente está en discusión en el Parlamento y que cuenta con media sanción en el Senado.

Uno de los puntos a los que se refirió fue la posibilidad de habilitar un segundo importador para determinados productos . Oddone cuestionó los argumentos que se han planteado públicamente en contra de esta propuesta.

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El artículo 140 ha generado cuestionamientos de distintos sectores de la industria. La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) planteó reparos al mecanismo porque, según sostuvo, podría generar una competencia asimétrica para la producción local, afectar inversiones y empleo y favorecer la salida de empresas o marcas nacionales del mercado.

En particular, la industria química también cuestionó el alcance de la iniciativa para los productos fitosanitarios. La Asociación de Industrias Químicas del Uruguay (Asiqur) pidió eliminar el artículo o exceptuar a ese sector y advirtió por su impacto sobre la producción nacional, las inversiones y el empleo.

“A mí me divierte mucho la discusión sobre el segundo importador. Les pido que repasen la prensa y vean el tipo de argumentos que se exponen para controvertir la idea de que en Uruguay podamos disponer del artículo 140, que lo que habilita es que haya la posibilidad de que haya un segundo importador bajo ciertas reglas”, dijo.

El ministro sostuvo que actualmente existen condiciones de registro sanitario y fitosanitario que restringen la posibilidad de que haya un segundo importador, y eso genera condiciones monopólicas en la distribución de varios productos que son "relevantes" en la cadena y en el costo de vida de la gente.

En ese sentido, expresó que hay sectores y empresas que pueden verse afectados por la medida y consideró legítimo que planteen argumentos vinculados con el impacto que podría tener sobre su rentabilidad.

“Y, por supuesto, lo que tenemos es sectores, actividades, empresas afectadas por esto, porque hoy disfrutan y enfrentan una renta monopólica. Y, por lo tanto, es absolutamente legítimo, que las empresas entiendan y encuentren sus argumentos para sostener que esta es una idea que puede generar afectación de su rentabilidad y, por lo tanto, afectación de la producción de Uruguay y, por lo tanto, afectación del costo de trabajo. Es legítimo”, apuntó.

El ministro vinculó esta discusión con el costo de vida y planteó que las medidas orientadas a reducir costos deben ser parte de la discusión sobre la competitividad de la economía. “Lo que no es consistente es decir, somos caros, bajamos el costo de vida, y que cuando tenemos una iniciativa al respecto, sí, sí, está bien. Perfecto. Pero por acá no.”

Reformas microeconómicas

Oddone sostuvo que Uruguay debe avanzar en cambios vinculados al funcionamiento de la economía. Su planteo parte de que, una vez que se generaron condiciones de estabilidad macroeconómica y mayor fortaleza frente a shocks externos, el desafío pasa también por modificar aspectos de la gestión microeconómica.

El ministro planteó que esas reformas pueden implicar costos y que, si Uruguay no modifica la forma en que aborda estos aspectos, puede mantenerse en un escenario de bajo crecimiento y una economía de costos elevados.

Oddone sostuvo que Uruguay debe avanzar hacia regulaciones que favorezcan la competencia y eviten situaciones de monopolio generadas por regulaciones.

“Tenemos que jugar ese partido. Si no lo queremos jugar, es un derecho absolutamente legítimo, pero no digamos después de que el país crece poco y que el país es caro”.