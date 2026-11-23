La cantante iraní Parastoo Ahmadi, junto a cuatro miembros de su equipo musical, fue condenada a recibir 74 latigazos por realizar un concierto virtual en 2024 donde apareció sin el velo islámico obligatorio. Las sentencias, ejecutadas en la ciudad de Qom, también incluyen una prohibición de dos años para ejercer actividades artísticas y de viajar.
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El recital, difundido en YouTube, acumuló millones de reproducciones y fue catalogado por el tribunal como “obsceno e inmoral” por desafiar el estricto código de vestimenta y la prohibición de canto para mujeres en público. Ahmadi, de 29 años, ya había enfrentado denuncias previas por interpretar canciones vinculadas a movimientos de protesta.
Consecuencias legales para la música en Irán
La defensa de la artista apeló el fallo, pero una corte superior rechazó la solicitud sin audiencia, confirmando la sentencia original con el argumento de disuadir futuras infracciones similares. Organizaciones de derechos humanos han condenado el castigo, calificándolo como una forma de tortura que viola convenciones internacionales.
La condena original contra Ahmadi y su equipo se dictó en junio de 2026, dos años después de la emisión del concierto. La publicación, de 27 minutos, mostraba a la cantante con un vestido largo y sin velo, interpretando canciones acompañada por músicos en un histórico caravanserai. La República Islámica de Irán mantiene restricciones significativas para las mujeres en el ámbito artístico y público, exigiendo el permiso del marido para actividades como estudiar o trabajar.
Reacciones internacionales ante el fallo judicial
El caso ha generado reacciones en redes sociales y entre artistas iraníes exiliados, quienes han manifestado su apoyo a Ahmadi y criticado la severidad de la sentencia. Figuras como la cantante Googoosh y el músico Hossein Alizadeh han cuestionado el castigo, mientras que Amnistía Internacional ha calificado los azotes como un trato cruel, inhumano y degradante. El incidente ocurre en un contexto de tensiones por el uso del velo en Irán, dos años después de las masivas protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini.