La cantante iraní Parastoo Ahmadi, junto a cuatro miembros de su equipo musical, fue condenada a recibir 74 latigazos por realizar un concierto virtual en 2024 donde apareció sin el velo islámico obligatorio. Las sentencias, ejecutadas en la ciudad de Qom, también incluyen una prohibición de dos años para ejercer actividades artísticas y de viajar.

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View this post on Instagram El recital, difundido en YouTube, acumuló millones de reproducciones y fue catalogado por el tribunal como “obsceno e inmoral” por desafiar el estricto código de vestimenta y la prohibición de canto para mujeres en público. Ahmadi, de 29 años, ya había enfrentado denuncias previas por interpretar canciones vinculadas a movimientos de protesta.

Consecuencias legales para la música en Irán La defensa de la artista apeló el fallo, pero una corte superior rechazó la solicitud sin audiencia, confirmando la sentencia original con el argumento de disuadir futuras infracciones similares. Organizaciones de derechos humanos han condenado el castigo, calificándolo como una forma de tortura que viola convenciones internacionales.