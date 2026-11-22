Paolo Bulgari, reconocido por llevar la empresa familiar de joyería a ser un símbolo del lujo global, falleció este sábado a los 89 años en Roma, según confirmó su familia. Lo recordaron como una figura extraordinaria, destacando su profunda humanidad y su talento como empresario, además de ser un embajador de Italia en el mundo.

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View this post on Instagram El funeral se realizará el lunes 23 de noviembre a las 11:00 horas en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en la capital italiana. Bulgari era la tercera generación de la dinastía joyera fundada en 1884, que comenzó como un modesto taller de platería y se consolidó como sinónimo de lujo a nivel internacional.

El legado del lujo en la joyería mundial Tras la muerte de su padre Giorgio en 1966, la dirección de la casa pasó a sus hijos Gianni, Paolo y Nicola. Paolo se especializó en el conocimiento de las piedras preciosas, convirtiéndose en uno de los principales expertos mundiales, y perfeccionó la sensibilidad estética característica del estilo Bulgari. La firma se consolidó durante la Dolce Vita italiana, con diseños audaces y piedras preciosas de colores vivos, atrayendo a estrellas de Hollywood a su boutique en Roma.

La expansión internacional de Bulgari comenzó en la década de 1970 con aperturas en Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo. Esta presencia global consolidó el nombre de la marca, con su distintiva V latina en lugar de la U, como emblema de la excelencia italiana. Bajo la presidencia de Paolo y Nicola en los años 80, y con la gestión operativa a cargo de su sobrino Francesco Trapani, la empresa amplió su oferta más allá de la joyería, incorporando relojes, accesorios, artículos de cuero y perfumería.