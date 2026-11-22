El 5 de Oro no se sortea este domingo 22 de noviembre porque coincide con las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) . El sorteo se realizará el lunes 23 de noviembre a las 22:00 , según el calendario de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ).

La Banca confirmó que la elección del BPS motivó el cambio de fecha. La modificación también afecta al siguiente sorteo, que pasó del miércoles 25 al jueves 26 de noviembre .

El sorteo del lunes tendrá un pozo de Oro de $ 16,5 millones y un Revancha de $ 5,5 millones . Se podrá seguir por Canal 12 y por el canal de YouTube de La Banca .

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En el último sorteo, realizado el miércoles 18 de noviembre, hubo un acierto en el pozo Revancha y otro en el de Plata. Los números del 5 de Oro fueron 16, 21, 26, 41 y 42 , con el 19 como bolilla extra. En el Revancha salieron 3, 6, 33, 35 y 39 .

Hasta qué hora se puede apostar

La jugada del 5 de Oro cuesta $ 50 y consiste en elegir cinco números del 1 al 48. Por $ 20 adicionales, se participa también en el Revancha con los mismos números.

Las apuestas se reciben hasta las 20:00 del lunes en los locales de la red Hoy Juega y hasta las 21:00 en la web de La Banca o en la aplicación La Banca Mobile. También se puede jugar por teléfono a través del 0905 0012, con un costo de $ 77 que incluye ambos sorteos y el servicio.