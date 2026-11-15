Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 96 millones de pesos

Este domingo 15 de noviembre se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 96.000.000 , lo que equivale a más de 2.3 millones de dólares ( US$ 2.364.480 ).

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El Pozo de Oro sortea un total de $ 48.800.000 , mientras que el Pozo Revancha reparte $ 47.200.000.

Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

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Los sorteos se pueden seguir a través del YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.