La Intendencia de Montevideo (IM) abrió al público la nueva versión de Cómo Ir , su aplicación para planificar viajes en transporte público. La actualización permite seguir con mayor precisión la ubicación de los ómnibus, consultar si una unidad tiene rampa o aire acondicionado y ver en el mapa las líneas y paradas suburbanas.

La versión 6.0.0 está disponible en modalidad beta desde el 30 de setiembre. Antes de ampliar el acceso, la comuna la probó con un grupo reducido de usuarios habituales, cuyos aportes sirvieron para corregir errores y ajustar la aplicación.

La renovación de los equipos a bordo de los ómnibus permite mostrar con mayor precisión la ubicación de las unidades en tiempo real . La actualización también rediseñó la interfaz y redujo los tiempos de respuesta.

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La aplicación incorpora líneas y paradas suburbanas y muestra a cuántos kilómetros están los ómnibus que se aproximan. En el mapa, las paradas urbanas aparecen en azul con una U y las suburbanas, en verde con una S . Cuando ambas coinciden o están próximas, se muestran juntas en un ícono azul y verde. Las paradas suspendidas se identifican con un signo de advertencia.

También se puede consultar si el ómnibus cuenta con rampa, piso bajo o aire acondicionado. Las paradas de intercambio, señaladas en naranja, permiten validar un tramo o una hora adicional sin costo y hacer hasta tres tramos con un solo boleto.

Quienes ya estén adheridos a STM en Línea pueden vincular su tarjeta y recargarla desde la aplicación. Adherirse a STM en Línea.

Cómo descargar la nueva versión de Cómo Ir

Android. Hay que inscribirse en el programa de pruebas y luego descargar la versión 6.0.0 desde Google Play. Inscribirse en la beta para Android.

iPhone. Primero hay que instalar TestFlight y, desde allí, sumarse al programa de pruebas para descargar la versión 6.0.0. Acceder a la beta para iPhone.

Para enviar sugerencias o reportar errores, los usuarios pueden hacer una captura de pantalla dentro de la aplicación y elegir “Compartir opinión sobre versión”. También pueden escribir a [email protected].