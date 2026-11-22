La dura caída de Inter Miami como local por 3-0 frente a Columbus Crew en el partido de ida de los cuartos de final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) de este sábado a la noche, dejó una escena de máxima tensión con Lionel Messi como protagonista. Al cierre de la primera mitad, cuando Las Garzas ya estaban abajo en el marcador, el capitán argentino intentó reanudar rápido desde un saque de banda y terminó estrellando el balón en el rostro de Gonzalo Tapia, quien se interponía en la trayectoria.

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La acción desató el reclamo inmediato por una posible expulsión que habría dejado al conjunto floridense sin su máxima figura para el duelo decisivo.

Messi se salvó de la roja Sin embargo, el cuerpo arbitral resolvió sancionar a Lionel Messi únicamente con tarjeta amarilla, considerando que la acción respondía al apuro del juego y requería una advertencia para calmar los ánimos antes del descanso.

Desde el punto de vista reglamentario, la norma establece que los futbolistas adversarios deben ubicarse a una distancia mínima de 2 metros del ejecutante al momento de realizarse un saque lateral.