La dura caída de Inter Miami como local por 3-0 frente a Columbus Crew en el partido de ida de los cuartos de final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) de este sábado a la noche, dejó una escena de máxima tensión con Lionel Messi como protagonista. Al cierre de la primera mitad, cuando Las Garzas ya estaban abajo en el marcador, el capitán argentino intentó reanudar rápido desde un saque de banda y terminó estrellando el balón en el rostro de Gonzalo Tapia, quien se interponía en la trayectoria.
La insólita jugada por la que Lionel Messi no fue expulsado en la dura derrota de Inter Miami por 3-0 de local que lo complica en los playoffs de la MLS; mirá el video
El astro argentino se molestó con un rival y le tiró la pelota a la cara, pero los árbitros solo lo amonestaron