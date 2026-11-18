Estados Unidos ha perdido su estatus de país libre de sarampión, un duro revés sanitario que lo sitúa al nivel de México y Bolivia, países que también vieron retirada su certificación por un incremento en los casos de la enfermedad. La Organización Panamericana de la Salud tomó la decisión tras analizar la propagación del virus, que se mantiene activo a un ritmo no visto en más de tres décadas en el territorio estadounidense, afectando principalmente a comunidades con bajas tasas de vacunación.

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Este retroceso representa un punto de inflexión tras décadas de esfuerzos y campañas para erradicar el sarampión, enfermedad que Estados Unidos había logrado controlar desde el año 2000. Las cifras oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que en lo que va de 2026 se han registrado más de 5.000 casos confirmados, una cifra que duplica la reportada en 2025 y se acerca a los picos históricos de principios de los años 90.

Los expertos de la OPS advierten que la pérdida de esta certificación es un indicador preocupante de la disminución generalizada de las tasas de vacunación, una tendencia que podría favorecer la reaparición de otras enfermedades del pasado. Si bien la declaración tiene un carácter más simbólico, subraya la importancia de mantener una alta cobertura de inmunización, idealmente del 95% con dos dosis, para proteger a la población y evitar la transmisión endémica.

La reemergencia del sarampión en las comunidades La propagación del virus en Estados Unidos se ha concentrado en comunidades aisladas, como las menonitas, donde la vacunación no es una práctica habitual. Sin embargo, el contagio se ha extendido a zonas con coberturas vacunales decrecientes, evidenciando una fragilidad generalizada en la salud pública. La OPS espera que el país presente un plan de acción en las próximas semanas para reforzar las inspecciones y la intensificación de las campañas de vacunación, medidas que ya se han comenzado a implementar para controlar los brotes detectados.