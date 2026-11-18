Mercado Libre avanzará con la instalación de un nuevo centro logístico en Garupá , Misiones , un proyecto que ampliará su operación en el nordeste argentino y tendrá impacto en el mercado laboral de la región.

El establecimiento funcionará en una nave de más de 60.000 metros cuadrados y estará destinado a tareas de almacenamiento, clasificación y distribución de paquetes.

La iniciativa contempla la incorporación de personal para distintas funciones operativas y de coordinación.

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La llegada de la compañía quedó respaldada por una ordenanza del Concejo Deliberante local , que aprobó beneficios fiscales para facilitar su radicación.

¿Cómo será el nuevo centro logístico de Mercado Libre?

MisionesOnline

La operación estará a cargo de MELI LOG S.R.L., la firma de servicios de gestión y logística de Mercado Libre en Argentina. El predio se encuentra frente al barrio Santa Cruz, en un terreno de unos 10.000 metros cuadrados, mientras que la nave principal ocupará aproximadamente 6000 metros cuadrados.

Desde el municipio indicaron que la construcción ya alcanzó cerca del 90% de avance y que restan trabajos de cerramiento y accesos.

La actividad estará orientada a recibir mercadería en camiones de gran porte para luego organizar su distribución en vehículos más pequeños hacia Misiones y el norte de Corrientes.

¿Qué se sabe de los puestos de trabajo disponibles para el nuevo centro logístico de Mercado Libre?

El nuevo proyecto de Mercado Libre contempla la generación de alrededor de 1500 puestos de trabajo directos e indirectos hacia 2028, de acuerdo con la información difundida por la misma compañía.

Desde la Oficina de Empleo municipal señalaron que esperan reunirse con representantes de la firma para conocer las necesidades de personal, los mecanismos de postulación y las capacitaciones previstas.

Entre los perfiles contemplados figuran auxiliares de depósito para recibir, clasificar, escanear, embalar y despachar paquetes. También se prevén puestos de supervisión, liderazgo de equipos, análisis y coordinación del transporte. A esas funciones se sumarán choferes independientes y empresas tercerizadas que participarán de la distribución local.

Para facilitar la radicación, el municipio aprobó una reducción de la tasa de comercio del 80% durante los primeros tres años de actividad y del 50% en los dos siguientes. El esquema se suma a las medidas provinciales implementadas en julio de 2026, cuando Misiones reemplazó los cobros anticipados y las retenciones en los controles fronterizos para grandes empresas por un sistema mensual y digital.

"El miércoles me reúno con ellos y cerraremos cuánta gente se va a necesitar", anticipó el lunes el intendente de Garupá, Luis Ripoll, en diálogo con Canal12misiones. Sobre el estado de la construcción, el jefe comunal confirmó que "sólo falta un 10 por ciento para culminar la nave".