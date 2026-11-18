La automotriz china BYD consolidó su presencia industrial en Latinoamérica con la puesta en marcha de su mayor complejo de fabricación de vehículos fuera de Asia , ubicado en la ciudad brasileña de Camaçari .

La planta ocupa un predio de 4,65 millones de metros cuadrados y forma parte de una inversión de 5500 millones de reales. Su desarrollo contempla distintas etapas de expansión para aumentar la producción de vehículos eléctricos e híbridos y convertir al país vecino en una plataforma de abastecimiento para otros mercados de la región.

El proyecto de BYD también recuperó un antiguo polo automotor que había quedado sin actividad tras la salida de Ford en 2021. Actualmente, la instalación emplea a unos 9000 trabajadores directos y tiene entre sus próximos objetivos avanzar hacia la fabricación integral de vehículos con componentes producidos en territorio brasileño.

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El complejo industrial funciona en Camaçari , una ciudad del área metropolitana de Salvador, donde Ford había mantenido una de sus principales plantas de producción hasta el cierre de sus operaciones. BYD adquirió las instalaciones en 2023 y puso en marcha su nueva fábrica el 9 de octubre de 2025.

La primera etapa contempla una capacidad instalada de 150.000 vehículos anuales, con una proyección de ampliación a 300.000 unidades y la posibilidad de alcanzar las 600.000 cuando se complete el desarrollo de las instalaciones. Para concretar esa expansión, la compañía deberá avanzar con nuevas inversiones y las autorizaciones correspondientes.

En la actualidad, la producción incluye tres modelos: el Dolphin Mini, un vehículo eléctrico compacto; el King, un sedán híbrido; y el Song Pro, un SUV híbrido. Durante la etapa inicial, la planta trabajó mediante el ensamblaje de conjuntos de piezas provenientes de China, pero la estrategia de la empresa apunta a incorporar progresivamente más procesos industriales locales.

Uno de los principales avances se produjo con la finalización de las obras de los sectores de soldadura y pintura, que comenzaron sus pruebas operativas en octubre de 2026. La compañía también trabaja en la instalación de la línea de estampado, donde se moldean las chapas que forman las carrocerías.

Para poner en funcionamiento estas nuevas áreas, BYD contrató a más de 1100 trabajadores que se encuentran en capacitación. Además, su vicepresidente sénior y responsable de BYD en Brasil, Alexandre Baldy, anunció que incorporarán otros 500 empleados directos antes de finalizar el año.

BYD Auto Brasil BYD Auto Brasil (Instagram)

"Hasta el final de 2026, vamos a realizar la contratación adicional de más 500 colaboradores directos que serán incorporados a los equipos de producción de las fábricas de soldadura, estampado y pintura. Ese contingente se sumará a los profesionales ya contratados y nos posibilitará iniciar el año de 2027 en transición acelerada hacia la etapa de producción nacional", detalló.

La compañía también proyecta que más del 50% de los componentes utilizados en sus vehículos sean de origen brasileño para comienzos de 2027, una condición que facilitará el abastecimiento regional y las exportaciones.