El Gobierno de Italia prevé modificar el sistema de tramitación de la Ciudadanía por descendencia para los residentes en el extranjero, con un esquema que trasladará la gestión de las solicitudes a una oficina central en Roma a partir de 2029.

La reforma apunta a reorganizar el trabajo que actualmente realizan los consulados italianos en distintos países, entre ellos Uruguay , donde se concentra una importante cantidad de personas que buscan obtener el reconocimiento vía "iure sanguinis".

El cambio no implica, por sí solo, la eliminación del derecho a solicitar la Ciudadanía por descendencia, pero sí modifica el organismo encargado de recibir y procesar los expedientes.

La modificación está contemplada en la Ley italiana 11/2026 , aprobada el 19 de enero y publicada en febrero. Desde el 1 de enero de 2029, los mayores de edad que residan fuera de Italia deberán enviar sus solicitudes por correo postal a una oficina específica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI) , con la documentación original en papel. Las comunicaciones posteriores con los solicitantes se realizarán por vía electrónica.

Hasta el 31 de diciembre de 2028, los consulados podrán continuar recibiendo expedientes, aunque con cupos anuales. Cada sede tendrá un límite equivalente a la cantidad de procedimientos de reconocimiento que haya finalizado durante 2025, con un mínimo de 100 solicitudes. La ley también establece un máximo de recepción para la oficina central durante sus primeros dos años de funcionamiento, según informó el sitio Einpresswire.

Ciudadanía italiana

Otro punto importante es el plazo de resolución: la normativa fija un máximo de 36 meses tanto para los expedientes que continúen en los consulados como para los que queden bajo la órbita de la nueva oficina. Además, las sedes consulares seguirán a cargo de las solicitudes que hayan recibido antes del cambio de sistema.

¿En qué trámites impactará el cambio de solicitud de la Ciudadanía italiana?

La nueva oficina central se ocupará de los expedientes de reconocimiento de Ciudadanía por descendencia presentados por mayores de edad que residan fuera de Italia. En cambio, los trámites correspondientes a menores seguirán bajo la órbita de los consulados, al igual que otras gestiones que no están alcanzadas por esta modificación.

El cambio previsto para 2029 es administrativo: modifica dónde y cómo se presentan las solicitudes, pero no altera los requisitos para acceder al reconocimiento. Por eso, iniciar el trámite antes de esa fecha no garantiza quedar comprendido en las condiciones anteriores a la reforma de 2025.

En ese sentido, el abogado Marco Volpe, integrante del estudio Nexus & Partners, subrayó: "Presentar la solicitud antes de 2029 no permite, por sí solo, aplicar las reglas anteriores a la reforma de 2025".