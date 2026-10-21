Italia debate nuevas restricciones para la Ciudadanía: qué se sabe y cómo podría afectar a los uruguayos

La Cámara de Diputados de Italia comenzó a debatir un proyecto de ley que endurece los requisitos para obtener y conservar la Ciudadanía Italiana , con nuevas restricciones vinculadas a los antecedentes penales y al conocimiento del idioma.

La iniciativa, presentada por el legislador Igor Iezzi , integrante de la Liga y de la coalición de gobierno de Giorgia Meloni , amplía las condiciones que pueden impedir el acceso a la nacionalidad y modifica los requisitos lingüísticos para determinados solicitantes, según advirtió el periódico IlSole24ore .

"No solo una condena superior a tres años por tráfico de drogas. Después de lo que ha ocurrido en los últimos días, esta mañana hemos presentado una enmienda al proyecto de ley de ciudadanía que contiene un 'paquete antisaqueo'. Quien haya nacido en Italia, al cumplir los 18 años, no podrá obtener la ciudadanía italiana si ha sido condenado por delitos contra las fuerzas policiales o por devastación y saqueo", anunció Iezzi el lunes, al referirse a las últimas modificaciones propuestas a raíz de las protestas registradas el fin de semana en ciudades del país europeo.

"Non solo una condanna superiore a tre anni per spaccio di droga. Dopo quello che è accaduto negli ultimi giorni, questa mattina abbiamo presentato un emendamento al ddl cittadinanza che contiene un 'pacchetto anti saccheggio'. Chi è nato in Italia al compimento dei 18 anni non potrà avere la cittadinanza italiana se è stato condannato per reati contro le forze di polizia o per devastazione e saccheggio". Lo ha annunciato il deputato della Lega Igor Iezzi, primo firmatario del ddl cittadinanza che ieri mattina è arrivato in discussione generale nell'aula della Camera di @Montecitorio.

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Uno de los principales cambios incluidos en el proyecto presentado el lunes ante la Cámara de Diputados apunta a quienes solicitan la Ciudadanía por naturalización después de residir en Italia . La propuesta incorpora impedimentos relacionados con condenas por determinados delitos, incluidos algunos contra el Estado y otros dolosos cuya pena máxima prevista sea de al menos tres años de prisión. También contempla la suspensión del trámite cuando existan procesos penales pendientes por delitos que puedan impedir la concesión.

Otra modificación alcanza a quienes tramitan el documento por matrimonio con un italiano o italiana de origen. La legislación vigente exige acreditar un nivel B1 del idioma, pero contempla excepciones para algunos extranjeros con permiso de residencia de larga duración de la Unión Europea o que hayan firmado un acuerdo de integración con el Estado italiano. La iniciativa busca eliminar esos salvoconductos, por lo que quienes actualmente están exentos también tendrían que demostrar sus conocimientos del idioma.

Ciudadanía italiana

El texto, además, establece expresamente que el juramento de fidelidad a la República y de respeto a la Constitución deberá realizarse en italiano, con las excepciones previstas para personas con determinadas discapacidades.

Los cambios también abarcan a los extranjeros nacidos en Italia que buscan adquirir la ciudadanía al alcanzar la mayoría de edad. En esos casos, la propuesta incorpora requisitos lingüísticos y restricciones vinculadas con determinadas condenas penales. Asimismo, prevé que el procedimiento para resolver estas solicitudes pueda extenderse hasta 36 meses, frente al plazo inicial de 24 meses.

La propuesta también prevé retirar la nacionalidad en casos de condenas firmes por terrorismo, vínculos con organizaciones mafiosas, trata de personas, mutilación genital femenina y ciertos delitos informáticos. La medida alcanza, además, a la asistencia a grupos terroristas, los delitos que causen muertes o lesiones en operaciones de inmigración clandestina y la sustracción de bienes o dinero embargados.

Ciudadanía italiana

Para los uruguayos que buscan obtener la ciudadanía por sus antepasados italianos, el proyecto no introduce directamente nuevos requisitos para el reconocimiento por ius sanguinis.