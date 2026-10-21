Brutal agresión tras una discusión de tránsito en Pocitos: un conductor golpeó y pisó la cabeza de otro hasta dejarlo inconsciente

Una discusión de tránsito en el barrio Pocitos terminó con una violenta agresión : un conductor golpeó a otro, lo arrastró hasta la vereda y le pisó la cabeza hasta dejarlo inconsciente . El episodio ocurrió este martes en el cruce de las calles Berro y Guayaquí y quedó registrado por cámaras de videovigilancia.

Según informó Telenoche (Canal 4), los dos conductores protagonizaron una discusión luego de llegar a la intersección. En determinado momento, uno de ellos comenzó a agredir físicamente al otro.

Un vecino que presenció lo ocurrido relató al informativo que el agresor arrastró a la víctima hasta la vereda, la tiró al suelo, le propinó varios golpes de puño y finalmente le pisó la cabeza . El hombre quedó inconsciente y el atacante abandonó el lugar sin brindarle asistencia.

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Fueron los propios vecinos quienes dieron aviso a la Policía para que el hombre recibiera atención médica. La víctima habló posteriormente con el consignado medio y contó que es paciente oncológico . Explicó además que no recuerda parte de lo sucedido debido al estado de inconsciencia en el que quedó tras recibir los golpes.

A raíz de la agresión, debió someterse a nuevos estudios médicos y adelantó que radicará una denuncia por lo ocurrido.

La preocupación de los vecinos por la violencia en el tránsito

Vecinos de Pocitos expresaron su preocupación por la magnitud de la agresión, que se habría originado a partir de una maniobra de tránsito. “Fue un tema que uno rebasó a otro en el auto. No justifica una pelea de esa magnitud, es lamentable”, afirmó uno de los residentes de la zona a dicho medio.

El vecino manifestó además su sorpresa por lo ocurrido, dado que considera que Pocitos es un barrio tranquilo.

Otra residente advirtió sobre el riesgo de que una discusión cotidiana entre conductores termine en una tragedia. “No se trata de un arrebatador, se trata de una persona que por una discusión casual puede matar a alguien”, sostuvo.

El episodio quedó registrado por cámaras de videovigilancia y la víctima anunció que recurrirá a la Policía para denunciar formalmente la agresión.