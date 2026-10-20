Coldplay tramitó cuatro shows en el Estadio Centenario ante el Gobierno y marcó fechas concretas para 2027

En abril de este año, el ya frecuente rumor de que la banda británica Coldplay podría presentarse en Uruguay ganó más fuerza cuando trascendió que el grupo de Chris Martin negociaba varios shows para el Estadio Centenario en el segundo semestre del 2027. Ahora esa situación está todavía más cerca de la confirmación oficial: la empresa Tecnocking S.A., razón social de la ticketera Acceso Ya, tramitó una declaración de interés ante el Ministerio de Turismo por cuatro shows de Coldplay en el Centenario.

Según la información divulgada por el periodista Martín Duarte de TV Ciudad, los shows de Coldplay en Uruguay serían el 9, 10, 13 y 14 de octubre de 2027, lo que va en consonancia con la información que hasta ahora había hecho pública el semanario Búsqueda.

Si se concreta, Coldplay será el otro plato fuerte del 2027 (en febrero llegará la banda estadounidense Foo Fighters) y es probable que ningún otro show pueda quitarle el rótulo del espectáculo del año.

COLDPLAY EN URUGUAY - El @minturuy declaró de interés turístico la eventual llegada de la banda @coldplay a Uruguay. Según establece la declaración, los recitales tendrían lugar los días 9,10, 13 y 14 de octubre de 2027 en el Estadio Centenario @InfoCapitalTV pic.twitter.com/ta2s8EpRH0

Y es que la banda británica prepara para el año que viene una nueva etapa de su gira más reciente, Music of the Spheres, uno de sus shows más ambiciosos.

Lásers, graffitis y neón, los tres elementos que hacen la imagen de Coldplay en su último disco

Todo empezó cuando, en abril de este año, Búsqueda publicó que se negociaba una visita de Coldplay a Montevideo para el año próximo, específicamente para el mes de octubre, en la que sería la primera vez que el cuarteto toca en el país. Y es más: se adelantó que la banda negociaba entre dos y cinco shows para usar la ciudad como sede para público argentino y del sur de Brasil. Esas presentaciones, que serían en el Estadio Centenario, pelearían el récord de convocatoria para un espectáculo musical en Uruguay, un título que desde el año pasado ostenta Shakira, que llenó dos veces el Centenario, acumulando a 100.000 personas entre ambas fechas.

El show que traerían a Uruguay es el que sirve como tour de presentación para sus dos discos más recientes (Music of the spheres y Moon music), que empezó en 2022 y que tras una pausa en este 2026 retomará su camino el año que viene.

La gira es la más taquillera de la historia, con más de 13 millones de boletos cortados hasta ahora, superando con distancia al Eras Tour de Taylor Swift, que ocupa el segundo puesto de esa lista.

Con esta gira, Coldplay ha logrado hitos como seis shows en el estadio de Wembley en Londres, y el récord de diez presentaciones en el Monumental de Buenos Aires. Marcas que ilustran que el gran fuerte de la banda británica está en sus presentaciones en estadios, a los que invocan a público que quizás no conoce al detalle su cancionero más allá de sus hits clásicos, pero que reconoce a sus shows como experiencias imperdibles de música en vivo.