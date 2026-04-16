¿Coldplay en Uruguay? La posibilidad del primer show de la banda en Montevideo y qué dice la productora que organiza shows en el Estadio Centenario

La banda británica Coldplay prepara para 2027 una nueva etapa de su gira más reciente, Music of the Spheres, que desde su inicio en 2021 ha sido uno de los grandes fenómenos de la música en vivo durante los últimos años, y se reactiva la posibilidad de ver el show en Uruguay.

Chris Martin, líder de la banda, anunció que para el 2027 el grupo retomará el tour con el que pasaron por la región en 2022. En aquella oportunidad, la banda no pasó por Montevideo, pero si batió un récord histórico en Buenos Aires, donde tocó diez fechas en el Estadio Monumental de la capital argentina.

Este miércoles, el semanario Búsqueda publicó que se negocia una visita de Coldplay a Montevideo para el año próximo, en la que sería la primera vez que el cuarteto toca en el país.

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De acuerdo a ese medio, se maneja el Estadio Centenario como recinto para el espectáculo, que incluso en caso de entrar en obras de cara al partido del Mundial 2030 que se jugará allí, podrá albergar al grupo inglés.

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Los dos amagues anteriores de Coldplay y lo que dice la productora de shows en el Centenario sobre la posibilidad de 2027

La negociación entre la producción local y la banda no significa que necesariamente Coldplay pase por Montevideo en 2027. De hecho, ya en al menos dos ocasiones anteriores la posibilidad circuló pero no se concretó.

En 2012, el baterista del grupo Will Champion había declarado en una entrevista que la banda estaba interesada en pasar por lugares de Latinoamérica por los que todavía no lo habían hecho, y en su lista agregó explícitamente a Uruguay.

Aunque la posibilidad fue concreta y hasta se barajó una fecha en marzo de 2013, finalmente la banda solo tocó con su gira del disco Mylo Xyloto en Brasil, Argentina, Chile y México. Lo más cerca que estuvo Coldplay ese año de Montevideo fue que una película del concierto se vio en cines.

La siguiente posibilidad surgió a mediados de 2021, cuando CAFO (la comisión administradora del Centenario) reveló que se estaban negociando shows de Metallica, Justin Bieber, Madonna y Coldplay para el 2022. En total fueron cero de cuatro: ninguno de esos artistas terminó viniendo a Montevideo.

Con respecto a lo publicado por Búsqueda sobre la posibilidad de 2027, desde la productora AM, que tiene la exclusividad para realizar shows en el Centenario, dijeron que esa información es "incorrecta" y desmintieron la negociación.