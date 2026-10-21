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Con gol de Miguel Merentiel, Boca Juniors se metió a la final de la Copa Sudamericana tras vencer de visitante a Vasco da Gama, que tuvo al Pumita Rodríguez como figura

Un gol sobre la hora de Leandro Paredes le dio la clasificación al equipo argentino, que buscará su primer título internacional en casi 20 años

21 de octubre de 2026 7:41 hs
El gol de Miguel Merentiel en la victoria de Boca Juniors contra Vasco da Gama
El gol de Miguel Merentiel en la victoria de Boca Juniors contra Vasco da Gama Foto: AFP

Con un milagroso regreso de Leandro Paredes y un gol de Miguel Merentiel, Boca Juniors venció 3-1 este martes a Vasco da Gama en el estadio Maracaná y clasificó a la final de la Copa Sudamericana, en la que buscará su primer título internacional desde 2008.

Los argentinos jugarán el partido decisivo del torneo el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, contra el ganador entre el brasileño Atlético Mineiro y el uruguayo Montevideo City Torque. La serie se cerrará el miércoles en Montevideo, luego de un sólido triunfo 3-0 del Galo en Belo Horizonte.

Lautaro Di Lollo, de cabeza, a los 4 minutos, y Miguel Merentiel a los 34 habían anotado por los visitantes, mientras que el también uruguayo José Luis Rodríguez había empatado la serie a los 66.

La "Bestia" dio vuelta la serie tras recibir un pase al vacío de Sebastián Villa que agarró mal parada a la defensa brasileña y lo dejó corriendo solo durante más de 30 metros hacia el golero Leo Jardim, a quien venció con una definición cruzada. Fue su gol número 15 en 43 partidos jugados en este 2026, y el cuarto tanto por Copa Sudamericana.

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Rodríguez, en tanto, aprovechó un desvío de la defensa tras un centro desde la banda izquierda para sacar una potente volea desde el vértice derecho del área que decretó el 2-1 que dejó la serie en tablas. El "Pumita" acumula ocho goles y siete asistencias en 45 encuentros.

La serie la definió Paredes, que entró como suplente en el minuto 57 tras recuperarse a contrarreloj de una lesión y marcó en el 88 el gol que evitó que todo fuese a penales.

"Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy sintiendo", dijo el mediocampista xeineze, campeón mundial con la selección de Argentina en Catar 2022. "Tengo solo palabras de agradecimiento con este grupo de jugadores increíbles que está dando hasta lo que no tiene para llevar a este club hasta donde merece estar", agregó.

Un gigante con seis títulos de la Copa Libertadores, dos de la Copa Sudamericana y tres de la Copa Intercontinental, Boca intentará romper una larga sequía en la escena continental. Su último trofeo regional fue la Recopa Sudamericana hace 18 años.

Regresa a una final de la Sudamericana tras dos décadas, después de ganar esta cita consecutivamente en 2004 y 2005. Tiene la oportunidad de ser el primer tricampeón.

A diferencia de la Libertadores, evento en el que los clubes de Brasil encadenan siete títulos en fila, la Sudamericana ha resistido el dominio de los representantes de ese país.

El Athletico Paranaense fue el último campeón brasileño en 2021. Desde entonces alzaron el trofeo los ecuatorianos Independiente del Valle (2022) y Liga de Quito (2023) y los argentinos Racing (2024) y Lanús (2025).

FUENTE: Con base en AFP

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