Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro: día, hora y dónde ver al equipo uruguayo que se juega el pase a la final de la Copa Sudamericana

El partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro se jugará este miércoles 21 de octubre a la hora 19 en el Estadio Centenario, y se podrá ver en vivo a través de ESPN y Disney+.

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El encuentro decisivo por la vuelta de las semifinales del certamen continental está programado para este miércoles 21 de octubre de 2026 . El equipo uruguayo buscará la hazaña como local en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.

El partido comenzará exactamente a la hora 19 .

Al tratarse de un partido internacional correspondiente a la órbita de la Conmebol, la transmisión oficial para el territorio uruguayo estará a cargo de las siguientes señales:

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Televisión por cable: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney+ (plan Premium).

¿Cómo llegan los equipos a la revancha?

El panorama es complejo para el conjunto ciudadano. En el partido de ida disputado en Belo Horizonte, Atlético Mineiro se impuso con un contundente 3-0 gracias a los goles de Reinier, Bernard y el uruguayo Thiago Borbas.

Para este encuentro, los datos clave a tener en cuenta son:

La necesidad de Torque: El equipo uruguayo necesita ganar por una diferencia de tres goles para forzar la definición por penales o por cuatro goles de ventaja para clasificar directamente a la gran final del torneo.

El equipo uruguayo necesita ganar por una diferencia de tres goles para forzar la definición por penales o por cuatro goles de ventaja para clasificar directamente a la gran final del torneo. El presente local: Montevideo City Torque viene de sufrir una derrota ante Albion el pasado fin de semana por el torneo doméstico, perdiendo terreno en la cima de la tabla.

Montevideo City Torque viene de sufrir una derrota ante Albion el pasado fin de semana por el torneo doméstico, perdiendo terreno en la cima de la tabla. El momento del Galo: El equipo brasileño, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, llega con el ánimo en alto tras vencer 1-0 a Coritiba por el Brasileirao, resultado que lo trepó al sexto lugar de la tabla y lo metió en puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

El arbitraje de esta semifinal estará a cargo del chileno Cristián Garay, quien estará acompañado en el VAR por su compatriota Rodrigo Carvajal.