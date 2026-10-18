Paso histórico en Boca Juniors: Miguel Merentiel igualó la cifra goleadora de Juan Román Riquelme, el actual presidente del club

Por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de Argentina, Miguel Merentiel marcó el gol del empate parcial 1-1 ante Talleres de Córdoba en La Bombonera (en lo que terminó en victoria por 2-1) y alcanzó un hito de enorme impacto individual: igualar la marca de 64 anotaciones con la camiseta xeneize que ostenta Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución, según informó el portal El Gráfico.

Con este festejo, La Bestia se ubicó junto a Riquelme en la tabla de artilleros de Boca Juniors en lo que va del siglo XXI (período 2001-2026).

El ranking de los últimos 25 años como máximos goleadores de Boca Juniors se encuentra encabezado de forma indiscutible por Martín Palermo con 145 goles en 280 partidos, seguido por Carlos Tevez (94), Rodrigo Palacio (82) y Darío Benedetto (71).

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Tras Juan Román Riquelme y Miguel Merentiel, el top 10 lo completan figuras como Guillermo Barros Schelotto (52 tantos en este siglo), Marcelo Delgado (39), Ramón "Wanchope" Ábila (36) y Cristian Pavón (36).

Un poco más abajo en el listado histórico aparecen otros nombres de goleadores: el ex Peñarol Lucas Viatri (31 goles en 133 partidos), Sebastián Villa (30 goles en 185 cotejos) y el compatriota de Merentiel, Edinson Cavani (28 tantos en 81 presentaciones).

En el registro minucioso de la estadística, existen dos jugadas en las que Riquelme no suma el gol en su cuenta personal a pesar de su intervención directa: la final de vuelta de la Recopa Sudamericana 2008 ante Arsenal, donde un tiro libre del 10 dio en el palo y rebotó en la espalda del arquero rival, Cristian Campestrini, y el encuentro por el Clausura 2012 ante Independiente (4-5), contabilizado como gol en contra de Osmar Ferreyra tras una asistencia de Román.

Con 64 tantos oficiales, el atacante uruguayo consolida su vigencia entre los goleadores más determinantes de la historia reciente de Boca Juniors.