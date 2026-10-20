"No corresponde que, en mi calidad de vicepresidenta, decida quién puede hablar y quién no": Cosse defendió la participación de dirigente palestina en el Parlamento

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse , defendió el uso de las salas del Palacio Legislativo para actividades convocadas por legisladores, luego de que representantes de la oposición le solicitaran que impidiera la participación de la dirigente palestina Majida al-Masri en un evento previsto para el lunes 26 de octubre, en el marco del Día de la Mujer Palestina. Sobre el tema, Cosse escribió que "no corresponde que, en mi calidad de vicepresidenta, decida quién puede hablar y quién no".

Según había informado inicialmente El País, Al-Masri integra el Buró Político del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), organización cuyo brazo armado, las Brigadas del Mártir Omar al-Qasim, los legisladores denunciaron que participó junto a Hamás en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Los representantes de la coalición aclararon que el cuestionamiento estaba dirigido a la participación de la dirigente, no a la conmemoración en sí.

En respuesta, Cosse publicó un mensaje en su cuenta de X en el que defendió el carácter plural del Parlamento y señaló que no existe una normativa específica aprobada para regular el uso de sus salas.

A tres años del 7 de octubre, embajador de Israel dijo que también en Uruguay "la comunidad judía ha tenido que hacer frente al aumento del antisemitismo"

Embajador de Israel en Uruguay: "El antisionismo es otra expresión del antisemitismo; los que niegan ese derecho solo al pueblo judío son antisemitas"

"El Parlamento es la casa de la democracia uruguaya. En él están representadas todas las expresiones que la ciudadanía elige, y sus puertas están abiertas a las más diversas formas de ver y entender el mundo, siempre dentro del respeto a nuestros principios republicanos (...) Las salas del Palacio Legislativo se solicitan habitualmente para una gran variedad de actividades. Hasta el momento, ni las Cámaras ni la Comisión Administrativa han aprobado un reglamento que regule su uso", escribió.

El Parlamento es la casa de la democracia uruguaya. En él están representadas todas las expresiones que la ciudadanía elige, y sus puertas están abiertas a las más diversas formas de ver y entender el mundo, siempre dentro del respeto a nuestros principios republicanos.



Las… — Carolina Cosse (@CosseCarolina) October 20, 2026

En esa misma línea, el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani también se pronunció sobre la polémica y defendió que el Parlamento sea un espacio abierto a distintas posiciones políticas e ideológicas, incluso cuando sus planteos generen desacuerdos.

"Soy de los que piensan que en realidad el Parlamento tiene que ser la casa de la democracia y que, además, se pueda recibir a todas las diferentes voces, independientemente de lo que piensan cada uno sobre los temas, los que me gustan y los que no me gustan", sostuvo el senador en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12).

A su vez, cuestionó a los legisladores de la oposición por "censurar" voces y dijo que, cuando esto ocurre, "la democracia en Uruguay se deteriora".

El senador también reconoció que no conocía a Al-Masri ni tenía información suficiente sobre sus vínculos con la organización a la que pertenece. Consultado específicamente sobre los cuestionamientos relacionados con su presunta vinculación con un grupo terrorista, respondió: "No, no conozco a la persona, no conozco tampoco su vínculo y tampoco conozco la catalogación de quién la hace de ese grupo terrorista. No lo tengo claro".

Cómo será la actividad sobre Palestina

La conferencia por el Día de la Mujer Palestina está prevista para el lunes 26 de octubre a las 18:00, en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo, con entrada libre.

Además de Al-Masri, la convocatoria incluye a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier; la senadora frenteamplista Lilián Abracinskas; Lujain Jallad, esposa del embajador de Palestina en Uruguay; y la abogada palestina Rasha Qumsiyeh.

La solicitud para impedir la participación de Al-Masri fue respaldada públicamente por legisladores nacionalistas, entre ellos el senador Javier García, el senador Sebastián da Silva, la senadora Graciela Bianchi y la diputada Fernanda Auersperg, quienes cuestionaron que una dirigente vinculada al FDLP participe en una actividad dentro del Parlamento.