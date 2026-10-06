A tres años del 7 de octubre, embajador de Israel dijo que también en Uruguay "la comunidad judía ha tenido que hacer frente al aumento del antisemitismo"

El embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet , afirmó este martes que su país y la comunidad judía continúan enfrentando amenazas a tres años del ataque del 7 de octubre de 2023 a manos del grupo terrorista Hamás. Hayet participó del acto organizado por la Embajada de Israel, en el que se homenajeó a las víctimas del ataque y se proyectó el documental #Nova.

El embajador sostuvo que lo ocurrido hace tres años tuvo consecuencias sobre las comunidades judías fuera de Israel: "Los efectos del 7 de octubre resquebrajaron no solo a la sociedad israelí, alcanzaron también a todas las comunidades judías del mundo. También aquí en Uruguay, desde aquel día la comunidad judía ha tenido que hacer frente al aumento del antisemitismo, de las amenazas, del hostigamiento y del miedo ", afirmó.

Uno de los principales ejes del discurso del embajador fue la forma en que, según planteó, se representa y se interpreta lo ocurrido el 7 de octubre. Hayet sostuvo que Israel enfrenta "el frente de la desinformación".

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" Un frente que no tiene trincheras, ni tanques, ni misiles: el frente de la desinformación. La batalla por contar lo ocurrido, por preservar los hechos, por impedir que las víctimas sean convertidas en victimarios y que los terroristas responsables de esta masacre sean disfrazados de médicos, periodistas o maestro", afirmó el embajador israelí.

La preocupación por la desinformación también estuvo presente al momento de presentar el documental #Nova, que registra testimonios e imágenes vinculadas al ataque contra el festival de música. Antes de la proyección, Hayet advirtió que se trataba de material "altamente sensible" y explicó que la decisión de mostrarlo respondía, entre otros motivos, a la necesidad de evitar que "la realidad sea distorsionada".

Entre el público había dirigentes del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente.

"Hay quienes todavía amenazan con borrar a Israel del mapa. Hay quienes incluso llaman a hacerlo realidad desde el río hasta el mar y, mientras estas amenazas existan, mientras nuestros ciudadanos sigan enfrentando el peligro, mientras las familias sigan cargando con las consecuencias del 7 de octubre, esta guerra continuará", sostuvo Hayet.