A tres años del 7 de octubre, embajador de Israel dijo que también en Uruguay "la comunidad judía ha tenido que hacer frente al aumento del antisemitismo"

El embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet, afirmó este martes que su país y la comunidad judía continúan enfrentando amenazas a tres años del ataque del 7 de octubre de 2023 a manos del grupo terrorista Hamás. Hayet participó del acto organizado por la Embajada de Israel, en el que se homenajeó a las víctimas del ataque y se proyectó el documental #Nova.
El embajador sostuvo que lo ocurrido hace tres años tuvo consecuencias sobre las comunidades judías fuera de Israel: "Los efectos del 7 de octubre resquebrajaron no solo a la sociedad israelí, alcanzaron también a todas las comunidades judías del mundo. También aquí en Uruguay, desde aquel día la comunidad judía ha tenido que hacer frente al aumento del antisemitismo, de las amenazas, del hostigamiento y del miedo", afirmó.
Uno de los principales ejes del discurso del embajador fue la forma en que, según planteó, se representa y se interpreta lo ocurrido el 7 de octubre. Hayet sostuvo que Israel enfrenta "el frente de la desinformación".
"Un frente que no tiene trincheras, ni tanques, ni misiles: el frente de la desinformación. La batalla por contar lo ocurrido, por preservar los hechos, por impedir que las víctimas sean convertidas en victimarios y que los terroristas responsables de esta masacre sean disfrazados de médicos, periodistas o maestro", afirmó el embajador israelí.
La preocupación por la desinformación también estuvo presente al momento de presentar el documental #Nova, que registra testimonios e imágenes vinculadas al ataque contra el festival de música. Antes de la proyección, Hayet advirtió que se trataba de material "altamente sensible" y explicó que la decisión de mostrarlo respondía, entre otros motivos, a la necesidad de evitar que "la realidad sea distorsionada".
Entre el público había dirigentes del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente.
"Hay quienes todavía amenazan con borrar a Israel del mapa. Hay quienes incluso llaman a hacerlo realidad desde el río hasta el mar y, mientras estas amenazas existan, mientras nuestros ciudadanos sigan enfrentando el peligro, mientras las familias sigan cargando con las consecuencias del 7 de octubre, esta guerra continuará", sostuvo Hayet.