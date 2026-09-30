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Embajador de Israel en Uruguay calificó como un "atentado terrorista yihadista" el ataque frustrado en un vuelo de Flydubai

El embajador israelí, quien asumió funciones el mes pasado, aseguró que el intento de ataque ocurrido durante un vuelo entre Dubái y Tel Aviv está bajo investigación y sostuvo que Israel estima "con alta probabilidad" que se trató de un "atentado terrorista yihadista"

30 de septiembre de 2026 19:20 hs
Eldad Hayet_conferencia de prensa
Foto: Embajada de Israel en Uruguay vía X

Eldad Hayet, embajador de Israel en Uruguay, informó este miércoles que Israel considera, de forma preliminar, que el episodio ocurrido durante un vuelo de Dubái a Tel Aviv podría haber sido un "atentado terrorista yihadista".

El caso al que hace referencia el embajador sucedió más temprano este miércoles e involucró un vuelo comercial de la aerolínea Flydubai, que viajaba con al menos 150 personas desde Dubái hacia Tel Aviv, y debió realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Tabuk, en Arabia Saudí, tras un grave y violento ataque en su cabina.

Durante el trayecto, uno de los pilotos apuñaló a su compañero e intentó tomar el control de la aeronave para estrellarla deliberadamente, según lo que ha señalado Israel. Esto provocó que el avión perdiera más de 5.000 metros de altitud en menos de dos minutos cerca de la frontera con Jordania.

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Las autoridades de Israel, que coordinaron el retorno de los ciudadanos, calificaron el incidente como un posible intento de atentado terrorista.

Según explicó el embajador en Uruguay, "Israel estima con alta probabilidad que se trató de un intento de atentado terrorista yihadista", aunque remarcó que la investigación todavía está en curso. Agregó que, de acuerdo con la información preliminar, el piloto no solo atacó al copiloto, sino que también habría causado daños en sistemas de la aeronave.

El diplomático sostuvo que el episodio no habría tenido como único objetivo a ciudadanos israelíes, sino que también habría buscado afectar los vínculos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y los "Acuerdos de Abraham": "Este ataque no estaba dirigido solo contra israelíes, sino también contra las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos", afirmó Hayet en conferencia de prensa.

"No acontece solo en Israel, pasa también en otros lugares"

Consultado sobre el riesgo de que un episodio de estas características pueda repetirse y sobre las medidas que adopta Israel frente a este tipo de amenazas, el embajador sostuvo que los ataques terroristas son una preocupación que excede las fronteras israelíes.

"Israel está constantemente bajo ataques terroristas, desde nuestra creación y, de hecho, antes", sostuvo. En ese sentido, planteó que la respuesta debe involucrar a distintos países: "Es una lucha mundial que todos tenemos que dar la mano", afirmó. Y agregó: "Esos ataques no son solo contra israelíes. Esos ataques tienen una meta muy clara de sabotear los esfuerzos para conseguir una paz en el Medio Oriente y en todo el mundo".

Ante la consulta sobre un eventual efecto contagio, el embajador remarcó: "No acontece solo en Israel, pasa también en otros lugares y yo creo que es una lucha mundial que todos tenemos que dar la mano".

También señaló que Israel mantiene comunicación con autoridades uruguayas y que comparte información vinculada a eventuales amenazas: "Nosotros mantenemos una constante relación con las autoridades relevantes en Uruguay y les pasamos la información", afirmó.

El vínculo con el gobierno de Yamandú Orsi

El embajador también fue consultado por el vínculo con el gobierno de Yamandú Orsi, teniendo en cuenta que asumió recién en agosto de este año su cargo en Uruguay.

Sobre este tema, el embajador destacó que están "teniendo intercambio de información y de ideas con las autoridades en Uruguay" y que espera que, durante su gestión, se pueda tener "una cooperación muy buena, muy productiva para los dos países".

Consultado específicamente por si había recibido un mensaje de solidaridad del gobierno uruguayo tras el episodio, el embajador dijo que aún no, pero que esperaba recibirlo: "Yo espero. Claramente vamos a recibir, en este caso, un mensaje de solidaridad. Espero que así sea porque creo que es lo más obvio, lo más natural en este caso", sostuvo Hayet.

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