Frigorífico Tacuarembó: 100 despidos en pausa, 50 retiros incentivados y 1.300 en el seguro de paro

En los últimos días 50 de 150 trabajadores del Frigorífico Tacuarembó que la multinacional MBRF desea despedir aceptaron el retiro incentivado ofrecido por la empresa, en tanto 1.300 siguen en el seguro de paro y 350 funcionarios se mantienen activos en ese complejo industrial .

Los datos fueron confirmados a El Observador este miércoles 30 de setiembre por Martín Cardozo, presidente de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (FOICA) .

Destacó que las negociaciones siguen desarrollándose y que la próxima instancia tripartita, con participación de representantes de los trabajadores, de la empresa y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), será el jueves 8 de octubre.

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Fuentes vinculadas a la empresa expresaron este miércoles que, considerando que se desarrollan gestiones, de momento no realizarán comentarios sobre la situación.

Lo que está pasando en el Frigorífico Tacuarembó

Cardozo contó que, tras la licencia cumplida durante agosto, la mayor parte del funcionariado del frigorífico del norte uruguayo fue enviado al seguro de paro en setiembre, en dos tandas, una de 800 trabajadores y otra de 500.

De ese conjunto de 1.300 trabajadores fue que se proyectó el despido de algo más del 10%, concretamente 150 personas.

La empresa, durante las negociaciones, expuso su objetivo de adecuar costos mediante el despido de esos trabajadores, un cambio en el régimen de pago por productividad, la rotación de turnos en sectores de producción y la tercerización de un sector de servicios.

"La semana pasada planteamos a la empresa que si no dejaba sin efecto los despidos no íbamos a avanzar en la negociación y ayer la empresa planteó dejar en pausa los despidos siempre y cuando se avance en los otros puntos", detalló Cardozo.

La aceptación del retiro voluntario incentivado por parte de un tercio de los 150 despidos proyectados ocurrió entre las últimas dos instancias de negociación tripartita.

Por lo tanto, con base en la reestructura que la empresa trazó, quedan 100 puestos de trabajo que pueden perderse, añadió.

La empresa también informó que durante octubre se sostendrá la permanencia del personal en el seguro de desempleo, situación que, señaló Cardozo, no puede extenderse mucho considerando que al cierre de octubre debería reactivarse la actividad de faena e industrialización, con base en exigencias de abastecimiento a los mercados.

En estos momentos están desarrollando diversas tareas en ese complejo industrial de MBRF unas 350 personas, en diversos sectores.

Sin medidas en los otros tres frigoríficos de MBRF

Cardozo comentó, con relación a los otros tres frigoríficos de MBRF en Uruguay, que en Salto están de licencia y que son normales las actividades en San José y Colonia.

Si se considera el conjunto de los cuatro complejos industriales MBRF emplea en Uruguay a unas 4.200 personas.

Consultado sobre qué parecer existe en el sindicato con relación a recientes inversiones de gran porte realizadas por MBRF en Uruguay y esta situación de ajuste de costos, Cardozo respondió: "Eso lo denunciamos en función de los proyectos de inversión que la empresa solicitó al gobierno, le exhoneraron US$ 100 millones, obviamente hubo una megainversión, se generó empleo, pero a su vez por otro lado quiere achicar la plantilla y eso es contradictorio, llama la atención pero es un mecanismo de las multinacionales que históricamente ponen despidos sobre la mesa para que uno como gremio defienda esos puestos de trabajo y lograr que haya una negociación, es una estrategia".

"Despedir trabajadores es además algo también contradictorio con lo que marcan las condiciones de la ley de promoción de inversiones, el gobierno genera condiciones para promover una inversión y la empresa enseguida despide trabajadores", expresó el presidente de la FOICA.