El patrocinador de Manchester City amenaza con emprender acciones legales contra la Premier League por haber destapado el escándalo financiero del club

El megaproceso financiero que rodea a Manchester City tomó un giro insospechado que amenaza con trasladar el conflicto fuera de los tribunales deportivos. Según reveló una reciente investigación del periódico británico The Times, la aerolínea estatal de los Emiratos Árabes Unidos, Etihad Airways, manifestó su firme intención de emprender acciones legales directas contra la Premier League por haber destapado el escándalo de la falta .

La compañía aérea, patrocinador principal del club inglés, reaccionó de manera tajante tras ser salpicada por las inferencias que la acusan de haber formado parte de un entramado de contratos simulados (sham contracts) diseñados para eludir las regulaciones del Fair Play Financiero.

La indignación en la alta gerencia de Etihad radica en los señalamientos que sugieren que sus millonarios acuerdos de patrocinio -que abarcan tanto el frontal de la camiseta como el nombre del estadio- no habrían sido cubiertos íntegramente por la propia aerolínea.

El escándalo que determinó que Manchester City es culpable de 115 irregularidades financieras, entre otras cosas, lo destapó el hacker portugués Rui Pinto en Football Leaks.

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De acuerdo con las sospechas vertidas durante las investigaciones a las finanzas del club inglés, parte de dichos fondos habrían sido inyectados directamente por Abu Dhabi United Group, la sociedad dueña de la institución, para inflar artificialmente los ingresos comerciales de la misma.

Ante este escenario, la compañía de aviación rechazó de manera categórica las acusaciones, argumentando que todos sus contratos fueron pactados bajo valores reales de mercado, sometidos a estrictas auditorías internacionales y ejecutados bajo la más absoluta legalidad.

Etihad sostiene que la mera insinuación de haber colaborado en un esquema fraudulento representa un daño irreparable a su reputación corporativa global.

Por tal motivo, la aerolínea evalúa seriamente acudir a la Justicia ordinaria británica para defender su honorabilidad frente a los señalamientos de la liga, sumando un capítulo explosivo e insólito a la larga batalla legal que enfrenta al Manchester City con las autoridades del fútbol inglés.