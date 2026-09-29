Quién es Rui Pinto, el hacker portugués que destapó la investigación que determinó que Manchester City es culpable de 115 irregularidades financieras

La trastienda del fútbol moderno sufrió una sacudida irreversible por la intervención de un único individuo: Rui Pinto. Lejos de las luces del terreno de juego, este estudiante de Historia y apasionado de la informática decidió en 2015 romper el hermetismo de los despachos deportivos lanzando el portal Football Leaks. Desde la clandestinidad y oculto tras la firma de "John", interceptó millones de correos y contratos de clubes de primera línea, exponiendo al descubierto la ingeniería contable del deporte rey, entre ellos, lo que se conoció en los últimos días con las irregularidades de Manchester City .

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El verdadero sismo institucional se desató cuando esa masa de evidencia llegó al semanario alemán Der Spiegel. Las publicaciones dejaron al descubierto las artimañas del club inglés más exitoso de los últimos años bajo el mando de Pep Guardiola en la cancha, para eludir las fronteras del Fair Play Financiero mediante patrocinios sobrevalorados e ingresos no declarados a entrenadores y futbolistas.

La gravedad de estas filtraciones obligó a la Premier League a abrir un megaexpediente que terminó acorralando al club con más de un centenar de imputaciones administrativas y económicas.

A la par de esta marejada en la élite inglesa, la vida de Rui Pinto dio un vuelco drástico.

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Capturado en Hungría y devuelto a territorio portugués, enfrentó un tenso juicio por ciberdelincuencia e intento de extorsión.

Tras recibir una pena en suspenso, eligió colaborar estrechamente con los investigadores judiciales, abriendo sus discos duros cifrados y amparándose en un régimen de protección oficial.

Su figura divide aguas entre quienes lo tildan de pirata informático y aquellos que lo consideran un actor clave para transparentar el fútbol.

El propio hacker sintetizó la situación remarcando que "mediante manipulaciones y fraudes meticulosamente orquestados, Manchester City convirtió las reglas en una mera formalidad", vaticinando que el impacto de este caso no solo será turbulento, sino devastador para la industria de este deporte.