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La Intendencia de Maldonado licitó el icónico parador junto a "Los Dedos" de Playa Brava: tuvo cuatro ofertas

El mayor canon fue propuesto por el conocido desarrollista Maximiliano Schabsis: ofertó cerca de $ 2 millones de canon y cerca de $ 88 millones en obras

29 de septiembre de 2026 18:26 hs
Los Dedos de Punta del Este en la Playa Brava
Los Dedos de Punta del Este en la Playa Brava Marcelo Umpiérrez

El parador de Playa Brava que se encuentra al lado de la escultura de "Los Dedos" en Punta del Este fue licitado y obtuvo cuatro propuestas. El canon mayor fue propuesto por la empresa Donato Alas SAS, del desarrollador inmobiliario Maximiliano Schabsis, conocido por estar detrás de otros proyectos en Maldonado, como El Nido.

Según informó inicialmente el periodista Marcelo Gallardo, la licitación adjudica la explotación comercial del parador en un plazo inicial de cinco años que podrá prorrogarse por un quinquenio adicional.

El desarrollador Schabsis presentó la oferta más elevada: propuso un canon de $ 2.007.000, casi el doble del canon más bajo, y $ 87.895.440 destinados a obras para restaurar y remodelar el parador.

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La segunda gran oferta fue de la empresa Vides SA con un canon de $ 1.845.000 y una oferta para obras que ronda los 30 millones de pesos. Las otras dos ofertas fueron de las empresas Careza SA y Parador Playa Brava SAS, que ofrecieron un canon de y $ 1.200.000 y $ 1.130.000, respectivamente. Además, Careza SA propuso $ 57.887.152 en obras, mientras que Parador Playa Brava SAS ofertó $ 27.801.812.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones será la encargada de evaluar las ofertas sobre un máximo de 145 puntos totales que analizan desde la propuesta del servicio a los antecedentes en gastronomía.

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